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預算書案英系議員批中市府說謊…轟副市長「出去」 黃國榮三度道歉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員質疑市府拒絕提供明年度新增預算，一度要求副市長黃國榮離開議場，黃（後方）轉頭與會議主席溝通。記者陳秋雲／攝影
台中市民進黨議員質疑市府拒絕提供明年度新增預算，一度要求副市長黃國榮離開議場，黃（後方）轉頭與會議主席溝通。記者陳秋雲／攝影

民進黨英系議員今先開記者會、後又會聯合質詢，怒批台中市政府三度拒絕向民進黨團提供114年新增預算編制情形，未提供實質資料，承諾跳票，高喊「說謊市府」，氣得一度要求副市長黃國榮離開議場。黃國榮解釋，他沒說謊，因回覆會期限內回覆，昨依限回答，讓議員不滿、造成議長困擾，他個人很抱歉。

台中市議會民進黨團要求市府把可能受影響的新增計畫預算提供給議會，市府昨回函指中央總預算還在立法院協調，無法提供，民進黨團稍早開記者會，痛批市府第3次拒絕提供，並指副市長黃國榮說謊、市長盧秀燕一手操控，逃避議會監督，藐視議會，並指本會期是預算會期「大家走著瞧」。

副市長黃國榮表示，預算書很早就送到議會，因委員會11月才審，所以不是騙，他答詢時不夠明確，讓議員們以為在期限內提供，昨天雖依期限回覆質詢條，但造成議員不滿意、情緒不滿，真的抱歉，也對議長張清照抱歉。黃國榮三度道歉。

黨團總召蕭隆澤表示，9月26日程序委員會時，議長張清照裁示市政府要提供相關資料給議會，10月7日副市長黃國榮到民進黨團說明，當時未提供，10月14日黃國榮到議長室向議長張清照說明各局處整理中，14日各委員會要求市府提出，黃國榮說要7日內依限提供，但昨日回覆中央總預算還在協調無法提供，怒指根本是欺騙議會。

質詢時，英系六位議員圍著黃國榮，要求說明並對市民說清楚，給市民交代，陳俞融、陳淑華等人更怒喊踐踏民意，請副市長離開議場，高喊「出去！」黃國榮站著，無奈表示市府沒說謊，例行性的預算，即使中央總預算目前還沒有通過，不會耽誤市政。

陳俞融強調，議員們根本沒提中央預算，市府卻扯中央預算，根本逃避監督。黃國榮最後獲議員同意，才表示上述說法，讓議員不滿，他表示道歉。

議員周永鴻說，他也擔任過民政局長，認為市府是「掩耳盜鈴」黃國榮說，這樣，議員應該更清楚，不影響例行性預算，市政運作。

台中市民進黨議員質疑副市長同意提供明年度新增預算，但昨天仍沒有具體答覆，副市長黃國榮表示，讓議員不滿，他很抱歉。記者陳秋雲／攝影
台中市民進黨議員質疑副市長同意提供明年度新增預算，但昨天仍沒有具體答覆，副市長黃國榮表示，讓議員不滿，他很抱歉。記者陳秋雲／攝影

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