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台中后豐大橋引道工程標誌、標線重繪 行車需提前變換車道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供
台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供

台中市后豐大橋引道工程已階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，警方提醒用路人注意行車安全，並提前變換車道，確保安全也減免受罰。

台中后豐大橋南端是三豐路與國豐路口，該路口動線複雜車流量大，警方表示，今年到10月20日已發生19件道路交通事故，為豐原分局前十大易肇事路口之一，尤其后豐大橋南向車道進行橋面引道銜接堤南路工程，民眾行經該路口時應注意減速慢行。

后豐大橋工程施作由台中市建設局辦理「台13線后豐大橋下游側橋面引道銜接堤南路新建工程」，上周末因應施工作業需要，后豐大橋后里往豐原方向南下路段全線車道全段封閉，執行路面刨鋪及標線更新作業，路面柏油與標線前天已完成刨鋪、繪製，除外側橋面引道銜接堤南路工程預計明年完工外，后豐大橋往豐原已全線開放。

警方表示，三豐路與國豐路口今年度迄今舉發各項交通違規82件，其中直行車佔用最外側轉彎專用車道違規25件最多，汽機車駕駛人未依規定使用方向燈違規13件次之，顯見民眾容易誤闖轉彎專用車道。

后豐大橋南下路段標線重新繪製後，最內側車道新增槽化線佈設左轉車道，由內側至外側依序為左彎專用車道、直行車道、直行車道、機車專用道、往后豐交流道車道、最外側係往神岡方向車道，近豐原端之機車專用道與往后豐交流道車道之間有水泥墩區隔，與原道路設計相同，左側四車道皆禁止右轉，右側兩車道不得直行或左轉，警方呼籲民眾行經后豐大橋時能儘早變換車道，避免行駛到路口後才發現無法轉彎，徒耗時間繞遠路。

豐原分局長林大為呼籲，后豐大橋南端三豐路與國豐路口上、下班時段車流量大，為民眾往來豐原、后里及東勢、神岡的交通樞紐，又為國道四號后豐交流道出入口，車輛動線複雜，民眾行經該路口時注意減速慢行，遵守道路交通標誌、標線與號誌指示行進，以策安全。

台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供
台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供
台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供
台中市后豐大橋引道工程階段性完工，南向豐原端道路標誌、標線重新繪製，行車需注意行車安全並提前變換車道。圖／警方提供

台中市 標誌 豐原 車道

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