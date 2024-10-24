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小孩扮金童玉女廟前合影惹議 台中婦人道歉刪文

中央社／ 記者郝雪卿台中23日電

台中市1名婦人將2名小孩打扮成金童玉女，讓小孩手持寫著「奠」字的白燈籠到萬和宮拍照，照片上傳臉書引發爭議。婦人今天到萬和宮致歉，請廟方代發道歉聲明，並刪除貼文。

萬聖節即將到來，不少家長花巧思為小孩裝扮。台中市1名婦人將2名小孩穿上古裝，滿臉塗白而兩頰畫上腮紅，手持寫著「奠」字的白燈籠，眼皮上畫著兩顆大眼睛圖案，照片上傳臉書後引發網友熱議。

有網友認為家長有創意，也有網友認為此舉對廟方不敬。這名婦人今天親自到萬和宮致歉，並請萬和宮代發道歉聲明，並將貼文刪除。

婦人表示，她深切反省，承認行為違反社會公共秩序，更對萬和宮及媽祖等列位神尊大不敬，受到責難願意概括承受。

婦人指出，她今天親赴萬和宮，為思慮欠周的行為道歉，也到廟內向媽祖誠心懺悔。她除了刪除文章，也呼籲網友不要再傳送相關圖文。她也保證，不再犯同樣錯誤。

此外，對於部分網友貼文責罵，婦人也前往轄區派出所提告公然侮辱、誹謗等，警方也已受理。

台中市 小孩

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