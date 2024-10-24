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台中貧窮線低 議員憂漏接弱勢
台中市府9月公告明年最低生活費1萬6077元、不動產限額373萬，綠營議員昨質詢指出，兩項貧窮線指標仍是六都最低，曾有單親3寶媽無法申請到低收補助，搬到台北才如願，要求檢討上修。社會局表示，不同城市有不同標準，會加強社會安全網。
台中市議會昨進行民政業務質詢，議員指出，台中市明年最低生活費1萬6077元，比起今年1萬5515元，調漲了3.6%；不動產限額則從去年366萬元調高至明年373萬元。
民進黨議員黃守達質疑，最低生活費即貧窮線，台中市3.6%調幅比桃園4.95%低；台中今年不動產限額366萬也比台南369萬低，明年雖有微調但仍是六都最低，台中房價持續高漲，會比台南低嗎？顯然不合理。他直言中市過於保守，接得住需要幫助的弱勢嗎？
黃守達認為，同樣都是貧窮線，台中不動產限額卻是六都最低，連幾年緊貼中央訂定的最低標準，貧窮線攸關弱勢民眾的支持援助，應評估上修，把更多人納入支援範圍。
民進黨議員張玉嬿說，台中一名育有3名兒女的婦女離婚後，申請低收入戶補助多次被打回票，就是因為市府合併計算娘家山坡地不動產，僅符合中低收入戶資格，這名單親媽只好轉而投靠台北市的姊姊，不到半年，北市府就核准低收入戶資格。這名單親3寶媽迄今不敢將戶籍遷回台中，就怕低收入戶資格沒了。
台中市社會局長廖靜芝說，為貼近市民實際生活需要，明年低收、中低收入戶審核標準的最低生活費、動產及不動產金額皆調高，約成長4%，約增加3000人。
桃園市最低生活費明年將從1萬5977元調高到1萬6768元，低收入戶動產同步從8萬元調高到9萬5千元，不動產限額從417萬元調高到442萬元，桃市預估低收入戶應會微幅增加。
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