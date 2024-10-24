快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

捲性騷 藍台中副主委請辭獲准

聯合報／ 記者黃寅趙容萱／台中報導
國民黨台中市黨部副主委葉欲立被控涉性騷，葉否認，並指自己是受害人，昨傍晚發聲明請辭獲准。圖／取自葉欲立臉書
國民黨台中市黨部副主委葉欲立被控涉性騷，葉否認，並指自己是受害人，昨傍晚發聲明請辭獲准。圖／取自葉欲立臉書

國民黨台中市黨部副主委葉欲立今年7月才上任，遭女子指控2021年涉性騷擾，葉欲立昨說，自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，反指自己才是被騷擾的受害者，但檢討言詞或有不當，已主動請辭獲准。葉本表態投入北屯區議員選舉，這起事件為選情投變數。

葉欲立7月接市黨部副主委、本月初宣布角逐北屯區議員，近日遭女子指控傳露骨私訊，還開啟「即焚模式」，對方快速截圖存證、找葉理論，後由其兄代道歉；最近葉宣布參選，她要葉道歉，卻被封鎖，找上葉的表弟、立委廖偉翔辦公室投訴，女子不滿廖處理方式決定踢爆，並對葉提告。

葉欲立說，他和該名女子2021年9月在網路上認識，他自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，但當晚對話被截圖，還傳給家人、安排團隊調查他。稱自己心生畏懼，也是受害者，將保留法律追訴權。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，雖是私人事務，基於尊重女性及保護女性，黨部會調查；葉欲立昨傍晚請辭無給職副主委獲准。

葉欲立宣布參選北屯區議員，因捲入性騷案表示對參選要「慎重考慮」，對當地議員選情投下變數。北屯區議員有6席，國民黨占市長盧秀燕本命的紅利，本屆拿下4席，民進黨2席。

黃健豪當選立委後，北屯區議員空缺1席，加上現任議員陳成添有意換跑道爭取農會理事長，2席缺額造成藍營初選爆炸，盧秀燕兩位前助理吳宗學、顏建程都有意願，立法院副院長江啟臣團隊的許育璿還在試水溫，另有藍營3位里長躍躍欲試，國民黨屆時可能辦黨內初選。

國民黨 葉欲立 議員

延伸閱讀

中市黨部副主委葉欲立遭控性騷 國民黨回應了

中市國民黨副主委遭截圖控性騷 葉欲立：已多次道歉

藍營中市黨部副主委遭控性騷還波及藍委表弟？本尊親回

影／女控葉欲立性騷...陳情表弟立委廖偉翔 裝不熟？本尊親回

相關新聞

彰化將設火葬場引地方反彈 議員：回饋和自治條例都應訂清楚

彰化縣政府選定要在鄰近芳苑鄉第一公墓的芳苑鄉草湖南段228-2地號規畫火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對。今天縣議員洪騰明...

全國身心障礙機構組隊參加拔河比賽 日本也派隊交流

信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在台中后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共16...

台中購物節首度國際化 遭批多國語言介面「落漆」

台中購物節邀請3位使節代言，民進黨議員指出，市府APP多國語言介面相當落漆，也未結合觀光行銷，這不是真的國際化，只是為了...

彰化火葬場落腳芳苑鄉 二林鎮長將被罷免心寒不排除掛冠求

彰化縣火葬（化）場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本（10）月19日舉辦自救說明會，11月2日起設站連署...

國土計畫農民剉咧等 中市府：盼中央至少有綠色補貼

國土計畫法明年4月上路，台中市農業局開了12場農民說明會，張敬昌說基層反應激烈。議員朱暖英說，不少農民擔心現有農地的溫室...

預算書案英系議員批中市府說謊…轟副市長「出去」 黃國榮三度道歉

民進黨英系議員今先開記者會、後又會聯合質詢，怒批台中市政府三度拒絕向民進黨團提供114年新增預算編制情形，未提供實質資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。