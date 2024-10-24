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捲性騷 藍台中副主委請辭獲准
國民黨台中市黨部副主委葉欲立今年7月才上任，遭女子指控2021年涉性騷擾，葉欲立昨說，自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，反指自己才是被騷擾的受害者，但檢討言詞或有不當，已主動請辭獲准。葉本表態投入北屯區議員選舉，這起事件為選情投變數。
葉欲立7月接市黨部副主委、本月初宣布角逐北屯區議員，近日遭女子指控傳露骨私訊，還開啟「即焚模式」，對方快速截圖存證、找葉理論，後由其兄代道歉；最近葉宣布參選，她要葉道歉，卻被封鎖，找上葉的表弟、立委廖偉翔辦公室投訴，女子不滿廖處理方式決定踢爆，並對葉提告。
葉欲立說，他和該名女子2021年9月在網路上認識，他自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，但當晚對話被截圖，還傳給家人、安排團隊調查他。稱自己心生畏懼，也是受害者，將保留法律追訴權。
國民黨台中市黨部主委顏文正表示，雖是私人事務，基於尊重女性及保護女性，黨部會調查；葉欲立昨傍晚請辭無給職副主委獲准。
葉欲立宣布參選北屯區議員，因捲入性騷案表示對參選要「慎重考慮」，對當地議員選情投下變數。北屯區議員有6席，國民黨占市長盧秀燕本命的紅利，本屆拿下4席，民進黨2席。
黃健豪當選立委後，北屯區議員空缺1席，加上現任議員陳成添有意換跑道爭取農會理事長，2席缺額造成藍營初選爆炸，盧秀燕兩位前助理吳宗學、顏建程都有意願，立法院副院長江啟臣團隊的許育璿還在試水溫，另有藍營3位里長躍躍欲試，國民黨屆時可能辦黨內初選。
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