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彰縣議員席次 下屆可能變動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣本屆議員54席，依今年9月底戶籍人口數估算，下屆彰化區（彰化、花壇、芬園）因人口減少，議員席次從13席減為12席，員林區（員林、大村、永靖）則從8席增1席，山地原住民加1席，縣議員整體達55席，明年5月確認定案。

彰化縣議員有8個選區，目前彰化區13席、和美區6席、鹿港區7席、員林區8席、溪湖區5席、北斗區5席、二林區5席、田中區4席、平地原住民1席，共54席。

彰化縣選委會副總幹事邱錦模說，依公職人員選罷法規定，議員選舉前一年，須公告選區及席次，選委會根據今年9月各選區人口數，徵詢縣府及縣議會；明年5月視當時人口增減審議席次，決議再報中央選委會決定，議員席次變動仍未定案。

邱錦模說，依今年9月各選區人口數統計，彰化選區有28萬7412人，每席次基本人口數2萬3054人，共12席，比本屆13席少1席。員林區19萬6375人，即9席，比本屆增加1席。

彰化沒有山地原住民席次，依新規定設籍的山地原住民人口達1500人，可增設1席，今年9月止，山地原住民數達3478人，增1席。

彰化區如果下屆少1席，原本競爭激烈的議員選情更加緊繃，無黨籍現任議員陳銌銌說，彰化區人口減少是事實，只能更加強地方服務，爭取選民認同。

彰化區無黨籍縣議員吳韋達說，人口增減決定席次是沒辦法的事，他會按既有選區經營節奏，努力做選民服務及問政表現，求得認同。

議員

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