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豐原慈濟宮建醮主委茹素15天 民眾店家不強迫

中央社／ 台中23日電

台中豐原慈濟宮舉辦甲辰年科祈安五朝清醮建醮大典盛事，依照民俗科儀，鼓勵、推廣在建醮期間齋戒素食；慈濟宮主委陳誌鋒表示，他將茹素15天，社區民眾店家並不強迫。

大雅區永興宮舉行安龍謝土祈安大典法會，廟方公告「大雅區全境茹素、禁屠」，卻引發爭議，廟方強調，只是宣導沒有強迫。

豐原區慈濟宮11月23日起舉辦甲辰年科祈安五朝清醮建醮大典盛事。主委陳誌峰表示，他將茹素15天展現誠意；至於是否全區茹素，慈濟宮表示，建醮期間不強迫民眾一定要茹素，廟東夜市商圈有許多外地遊客，不會要求周邊餐飲業者攤商配合，是否茹素由民眾自行決定。

慈濟宮今天召開記者會，將與佛教慈濟慈善基金會、豐原區公所、豐原區里長協會及衛福部豐原醫院共同響應慈濟福愛，祈福共齋活動，共同簽署祈福共齋茹素生活公約。

豐原區里長協會理事長連佳振表示，慈濟豐原靜思堂平日即與里內社區據點，舉辦各項養生淨心靈推廣茹素文化活動，此次結合百年大醮盛典共同籌辦祈福共齋，讓全豐原區36里近1000戶弱勢家庭及獨居長者在作醮期間享用餐食。

衛福部豐原醫院營養科主任許啟松表示，齋戒期間，雖然無法食用肉類，透過增加黃豆製品如豆腐、豆皮、豆干等攝取，仍可獲得優質植物性蛋白。

慈濟基金會豐原靜思堂師兄沈信雄提到，11月23日起備製素食餐食，每日配送餐食至25個里活動中心或宮廟等據點。

建醮 慈濟 豐原

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