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彰縣議員選區席次恐變動 縣選委會：看明年人數決定

中央社／ 彰化23日電

彰縣選委會發文縣議會，說明縣議員選區選舉人數有變動，經計算第一選區會少1席、第四選區多1席；選委會澄清，發文只是徵詢意見，議員席次變動仍須看明年各選舉區人數決定。

彰化縣議會第20屆議員有54人，其中彰化第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）有13人，第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）有7人，第三選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮）6人，第四選區（大村鄉、員林市、永靖鄉）8人，第五選區（埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉）5人，第六選區（社頭鄉、田中鎮、二水鄉）4人，第七選區（田尾鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）5人，第八選區（芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉）5人，第九選區（居住彰化縣各鄉鎮市之平地原住民）1人。

立法院日前修改地方制度法，彰化縣下屆議員選舉可望再增加1席山地原住民議員，彰化縣選委會日前發文給縣府及縣議會，說明根據今年9月底各選舉區人數，彰化第一選區席次少1席，第四選區增加1席，詢問對席次變動看法。

有議員收到議會發來公文，以為下屆議員選舉席次有變動；彰縣選委會副總幹事邱錦模接受中央社記者電訪時說明，依照今年9月底區域議員選區人口數約122萬人換算，選出1名議員的基本人口數為2萬3054人。

邱錦模指出，將各區選舉人數除以2萬3054人，第一選區與這屆相比會少1人、第四選區會多1人，由於距離下屆選舉還有一段時間，選委會只是先發文詢問意見，他們明年5月將開會討論席次問題，也須報中選會核定，席次變動還是要看明年各選舉區人數增減才能確定。

議員

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