快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

獨／兒謝展榮出道即奪金 謝祖武依舊冷：我們只是同行

南投新住民達1.1萬人 縣府攜手社區據點多元關懷

中央社／ 南投縣23日電

南投縣新住民人口呈增加趨勢，因此，南投縣新住民家庭服務中心結合新住民社區服務據點，加強個案服務、辦理心理諮詢、親子關係、法律、就業等活動，協助新住民適應新生活。

南投縣政府社會及勞動處今天發布新聞稿表示，截至今年8月底，南投縣新住民人口達1萬1840人，為關懷來台灣生活適應與需求，縣府新住民家庭服務中心及新住民社區服務據點加強提供社會福利服務、心理輔導、課程訓練、親子活動、各項資訊及多元融合活動。

南投縣長許淑華表示，新住民家庭服務中心有專業社工人員，提供心理輔導、社會福利諮詢、資源轉介；另外，南投幅員廣大，因此與南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、國姓鄉、鹿谷鄉社區據點合作，若發現需關懷新住民，立即轉介至服務中心社工體系。

縣府社會及勞動處表示，服務中心也聘請新住民擔任電話關懷員，主動聯繫初入境、來台新住民，以越南語、印尼語、緬甸語排除溝通障礙，並能以同鄉身分建立關係、同理在台灣遭遇的生活適應及需求，並完整敘述個案面臨的問題讓專業社工人員接續服務。

南投縣新住民家庭服務中心社工督導劉煜洋表示，今年也擴大招募新住民志工，鼓勵新住民及新二代、家庭成員投入服務，目前已有24名志工，協助新住民各項活動課程、關懷訪視、行政事務，未來規劃義剪並持續拓展、創新服務，編織新住民社會關懷網。

新住民 社工

延伸閱讀

民眾擔心變色流感疫苗 南投衛生局強調縣內無獲配

親眼看到「台版孔劉」本尊 韓國人真實反應曝光！

民進黨花蓮新住民諮詢站揭牌 獻玫瑰賀越南婦女節

首設友善新住民企業獎項類組 就服處「菁業獎」表揚優良企業，攜手成就弱勢就業

相關新聞

彰化出現今年首例本土登革熱個案 研判與新北群聚有關

疾病管制署今(23)天公布國內新增2例本土登革熱個案，包括新北中和區1例、彰化縣溪州鄉1例。彰化縣衛生局表示，彰化縣此一...

捲性騷疑雲 葉欲立請辭藍營中市黨部副主委獲准

國民黨立委廖偉翔的表哥、台中市黨部副主委葉欲立因捲入性騷疑雲，今親上火線澄清子虛無有，並反擊是對方恐嚇威脅並提告，半小時...

議員關切彰化辦台灣設計展要花2.3億 王惠美這麼回應

彰化縣政府承辦2025台灣設計展，縣議員吳韋達估計縣府編列2億3316萬元經費，比曾舉辦過的新北及嘉義市高過好多倍，要求...

中市這里比區還大！籲市府魄力分里 民政局：廍子分3里進行中

台中市人口突破285萬人，例如北屯西屯等行政區人口快速膨脹，里鄰業務落差太大，民進黨議員強調有里長管1萬多戶、鄰長管近3...

台中街友占用這車站梯間...夜歸女心驚驚 市府：輔導生活照顧

台中市議員今關心火車站街友占用問題，尤其是造價數千萬的大甲火車站跨站天橋梯間被占用，致晚歸女子心驚膽跳，質疑難道要出事才...

王惠美：台灣設計展場館 規劃在彰化市、田中、鹿港

彰化縣議會今天開定期會，安排縣府報告總預算編製情形，無黨籍議員吳韋達詢問縣府承辦明年台灣設計展進度，彰化縣長王惠美說，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。