南投新住民達1.1萬人 縣府攜手社區據點多元關懷

南投縣新住民人口呈增加趨勢，因此，南投縣新住民家庭服務中心結合新住民社區服務據點，加強個案服務、辦理心理諮詢、親子關係、法律、就業等活動，協助新住民適應新生活。

南投縣政府社會及勞動處今天發布新聞稿表示，截至今年8月底，南投縣新住民人口達1萬1840人，為關懷來台灣生活適應與需求，縣府新住民家庭服務中心及新住民社區服務據點加強提供社會福利服務、心理輔導、課程訓練、親子活動、各項資訊及多元融合活動。

南投縣長許淑華表示，新住民家庭服務中心有專業社工人員，提供心理輔導、社會福利諮詢、資源轉介；另外，南投幅員廣大，因此與南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、國姓鄉、鹿谷鄉社區據點合作，若發現需關懷新住民，立即轉介至服務中心社工體系。

縣府社會及勞動處表示，服務中心也聘請新住民擔任電話關懷員，主動聯繫初入境、來台新住民，以越南語、印尼語、緬甸語排除溝通障礙，並能以同鄉身分建立關係、同理在台灣遭遇的生活適應及需求，並完整敘述個案面臨的問題讓專業社工人員接續服務。

南投縣新住民家庭服務中心社工督導劉煜洋表示，今年也擴大招募新住民志工，鼓勵新住民及新二代、家庭成員投入服務，目前已有24名志工，協助新住民各項活動課程、關懷訪視、行政事務，未來規劃義剪並持續拓展、創新服務，編織新住民社會關懷網。