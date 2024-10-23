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議員關切彰化辦台灣設計展要花2.3億 王惠美這麼回應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達關切彰化辦台灣設計展要花2.3億元，縣長王惠美回應表示，有些是用在場館興建和硬體改建。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達關切彰化辦台灣設計展要花2.3億元，縣長王惠美回應表示，有些是用在場館興建和硬體改建。圖／吳韋達提供

彰化縣政府承辦2025台灣設計展，縣議員吳韋達估計縣府編列2億3316萬元經費，比曾舉辦過的新北及嘉義市高過好多倍，要求縣府評估是否能達到預期的效果。縣長王惠美答覆表示，彰化縣編列設計展經費，有些是用在場館興建和硬體改建。

彰化縣議員吳韋達在今第四次定期會中，針對彰化縣承辦2025台灣設計展預算提出質詢，指此次設計展欲花費的預算共有2億3316萬元左右，相較於嘉義市、新北市，彰化縣預算最高，且是好幾倍，身為議員希望可以將錢花在刀口上，達到預期的效果。

縣長王惠美表示，彰化縣承辦2025年台灣設計展，經費有些是用在場館的興建和用在硬體改建，比如文化局前面步道，展場主要是以北彰化為主，從縣政府、議會、中興莊的人行步道設施，都是在台灣設計展經費中。

彰化縣承辦2025年台灣設計展，共分別在彰化、鹿港及田中開有場館，共各特色。縣議員賴清美表示，縣府下年度編列近100億舉債預算，也希望縣府舉辦設計展時，將錢用在刀口上，做好場館配置。

議員吳韋達表示，確實在此次對於硬體場館、設施花費許多，但如何將設計的軟實力整合到硬體設施內，展現出不同的彰化風貌，他在2025台灣設計展前，一定會強力監督。

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