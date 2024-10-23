中市這里比區還大！籲市府魄力分里 民政局：廍子分3里進行中

台中市人口突破285萬人，例如北屯西屯等行政區人口快速膨脹，里鄰業務落差太大，民進黨議員強調有里長管1萬多戶、鄰長管近3千戶，有里長只管數百戶，鄰長甚至有的只管個位數，要民政局有guts該分就分、該併就併。民政局指出，分里作業須協調地方共識，目前持續協調中。

議員曾朝榮指出，北屯區有9個里人口超過4千戶，其中廍子里就有1萬多戶，依規定4千戶就應分里；另北屯區的舊社里1鄰多達2900餘戶，鄰長常要協助注射預防針宣傳及發選舉公報，結果1個鄰長要跑2千多戶分發，1個月才提供2千元車馬費。另有些地區1鄰僅個位數戶數，明顯勞逸不均、「同酬不同工」。

曾朝榮說，他長期要求合理劃分里鄰，市府應重視基層鄰里長的工作負擔，1里長管逾萬戶、1鄰長負擔近3千戶，基層吃不消。但市府無視台中市里鄰編組及區域調整自治條例規定，行政怠惰放任不公平待遇情況發生。

民政局長吳世瑋指出，北屯廍子里逾萬戶，可分3里，目前正溝通協調中；他強調分里作業必須取得共識，地方和諧，才會推動分里。

曾朝榮認為，有意見雖應尊重，但市府有行政裁量權，大里戶數明明超出里長負荷，市府就應有「Guts」有魄力去解決，展現市府執行力，根本不必送議會市府就能自行調整。

吳世瑋仍強調，分里作業持續進行中；分鄰作業，依台中市里鄰編組及區域調整自治條例規定，每鄰服務戶數為50戶以上至200戶，台中市要增加575位鄰長，年增加3600多萬元預算，會研究處理。