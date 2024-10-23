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台中街友占用這車站梯間...夜歸女心驚驚 市府：輔導生活照顧

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員楊啟邦昨拍下大甲火車站跨站天橋梯間遭街友占用，今在市議會質詢，盼社會局正視問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員楊啟邦昨拍下大甲火車站跨站天橋梯間遭街友占用，今在市議會質詢，盼社會局正視問題。記者趙容萱／攝影

台中市議員今關心火車站街友占用問題，尤其是造價數千萬的大甲火車站跨站天橋梯間被占用，致晚歸女子心驚膽跳，質疑難道要出事才要處理嗎？請社會局正視。社會局廖靜芝說，會積極輔導街友生活照顧，並正視問題並處理。

台中市議會今定期會民政業務質詢，民眾黨市議員陳清龍指出，各火車站都有街友占用問題，市府依據台中市遊民安置輔導自治條例輔導，但遊民拒絕安置，經常破功，希望能拿出具體辦法，兼顧遊民人權與民眾的感受。

社會處長廖靜芝表示，專案小組有定期運作，將會同警察機關拿出具體辦法。

國民黨市議員楊啟邦說，他昨晚到大甲火車站跨站天橋，該天橋是四年前完工，電梯裡有緊急按鈕，按下緊急按鈕後，保全員多久會到？跨站大橋共有四層，每層梯間有固定街友占用。

楊啟邦說明，他昨天到場時，遇到一對母女，女兒在外地上班，每天搭火車返家，媽媽要到火車站接女兒返家，為什麼？因為女兒擔心走樓梯時，會遇到街友。

楊啟邦指出，他在今年八月十五日也邀請警察局、社會局等相關局處到場會勘，甚至在地大甲里里長，還有中山里里長，每到假日都會被1999打到爆，因為街友隨地小便、亂丟垃圾等問題，兩里的里長被迫處理。

楊啟邦詢問廖靜芝，這個有辦法處理嗎？廖靜芝說，會請街友服務小組去關心。楊啟邦接著說，但是街友不走呀，相關人員說要等出問題才要處理。是要等到女生出事，我們才要處理嗎？

廖靜芝說，社會局會根據台中市遊民安置輔導自治條例，積極輔導街友基本生活照顧，當然會輔導。

楊啟邦認為，社會局要怎麼輔導？他當天會勘時，在場的社工們說「我們也沒辦法」，所以社會局的作為是什麼，要正式提出方案；街友有人權，不能驅趕，但一般民眾也有人權，不能叫女孩子每天返家都要請父母或家人來火車站接人。這座跨站天橋造價好幾千萬，不能讓遊民在那邊睡，使用者不敢用，請社會局正視。

民眾黨市議員陳清龍。記者趙容萱／攝影
民眾黨市議員陳清龍。記者趙容萱／攝影
台中市議員楊啟邦今在市議會質詢，大甲火車站跨站天橋梯間遭街友占用，致夜歸女心驚，盼社會局正視問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員楊啟邦今在市議會質詢，大甲火車站跨站天橋梯間遭街友占用，致夜歸女心驚，盼社會局正視問題。記者趙容萱／攝影

火車站 街友 遊民

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