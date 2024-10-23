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王惠美：台灣設計展場館 規劃在彰化市、田中、鹿港

中央社／ 彰化23日電
彰化縣長王惠美。聯合報系記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美。聯合報系記者劉明岩／攝影

彰化縣議會今天開定期會，安排縣府報告總預算編製情形，無黨籍議員吳韋達詢問縣府承辦明年台灣設計展進度，彰化縣長王惠美說，設計展場館規劃設在彰化市、田中鎮以及鹿港鎮。

彰化縣府將承辦明年的台灣設計展，彰化縣議會定期會議程安排縣府報告明年總預算編製情形並接受質詢，有議員關心明年台灣設計展進度及預算編列情形。

無黨籍彰化縣議員吳韋達質詢時說，先前曾在議會臨時會提案更新彰化縣的縣徽及縣旗，縣府回覆不宜變更，當時建議不是要改變現有意象，而是希望提升設計美感帶動城市革新。

吳韋達指出，彰化縣承辦明年台灣設計展，預算編列新台幣2億3000多萬元，和曾舉辦設計展的嘉義縣及新北市相比，彰化預算最多，他希望可以將錢花在刀口上，也詢問計畫處是否曾評估效益。

彰化縣長王惠美則說，目前規劃在彰化市、鹿港鎮以及田中鎮設場館，由於場館地點需和台灣設計研究院討論，縣府也希望加大地方發展力道，在其他鄉鎮設場館，不過需和研究院討論。

至於議員質疑預算增加，王惠美說，預算有一部分是用於場館興建或硬體改建，包括從縣府到中興莊的行人路線設施改善，都包括在預算內。

王惠美 議員

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