彰化縣政府廳舍老舊 新縣政中心地點呼之欲出

有50年歷史的彰化縣政府第一辦公大樓正在辦理耐震補強工程，地方有新建縣政中心的呼聲，縣府正辦理的擴大彰化市都市計畫及彰化交流道特定區都有縣政中心規畫，縣議員吳韋達認為有重複規劃疑慮。建設處長陳昌茂表示，未來縣政中心地點仍在評估。

1975年興建的彰化縣政府第一辦公大樓，廳舍老舊且空間不足，多位前任縣長均研議遷址新建，卻只聞樓梯響，今年0403花蓮地震，第二辦公大樓也出現磚掉落情形，為保障結構及人員安全，縣府從10月1日起，分3階段辦理耐震補強工程，縣府前廣場及部分停車空間均封閉施工，地方認為縣府有必要另覓地點新建縣政中心。

縣長王惠美的施政報告中，針對縣府2013年即報請內政部審議的擴大彰化市都市計畫，由於與納入第一階段的「台化廠區再發展區」在公設比例與台化公司意見歧異，將再溝通協調，也依行政院建議多規畫一些產專區及足夠安置區，並配合台中捷運延伸彰化及彰化鐵路高架化軌道建設等，修正方案將在本月底提報內政部審議。

此外，推動彰化交流道特定區計畫第四次通盤檢討部分，縣長施政報告表示，檢討是否仍維持農業區使用或是調整變更為其他土地使用，未來縣政中心遷建周邊交通條件及是否具有腹地擴充空間、配合鐵路高架化機檢段遷建須適度規劃安置街廓等，獲致具地方體意見後，預計12月提送縣都委會審議。

吳韋達表示，擴大彰化市都市計畫有設置行政區和施政報告有新縣政中心，一個位置台化廠區內，另一個位在高速公路彰化交流道附近特定區計畫，是否有重複疑慮。