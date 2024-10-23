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捲入性騷指控 藍營台中黨部副主委：「慎重考慮」是否仍參選議員

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於是否繼續參選台中市議員，葉欲立說，將「慎重考慮」。圖／取自葉欲立臉書
對於是否繼續參選台中市議員，葉欲立說，將「慎重考慮」。圖／取自葉欲立臉書

39歲的國民黨台中市黨部副主委葉欲立，月初才在臉書宣布角逐北屯區的市議員，未料近日有一名女子向媒體投訴，指他曾傳簡訊對她性騷擾，並決定公諸於世，並提告涉嫌性騷擾。葉欲立今天除了做出相關解釋，也表示正思考辭去副主委一職，對於是否繼續參選市議員也將「慎重考慮」。

葉欲立今接受媒體方問時一度低頭掩面，他說，自己並沒有落淚，而是感覺事情發生在2021年，不解女方為何一邊主動表示友好，另一邊又轉發當年的截圖到各處？隨著他投入公眾服務工作，這件事好像變得更加複雜了，且還一直不能落幕，讓他感覺真的疲累了。

葉欲立說，他曾向女方的不舒服致歉，但當晚的對話已被截圖，女方聲稱已安排團隊對他背景調查，暗示有能力透過非正規手段傷害他。他在擔心恐懼的情況下，透過電話直接向她道歉，女方當時也接受了，還回傳訊息表示也要為之前威嚇他的言語道歉。但中間又不斷發送截圖至他的工作場所，讓他困惑又害怕，且感覺自己才是受害者。

葉欲立12年前曾參加「超級偶像」選秀節目比賽，出過單曲，去年幫表弟廖偉翔助選，廖順利當選立委。

葉欲立 議員

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