下屆彰化縣議員席次變動 彰化選區少1席員林區多1席

彰化縣本屆（第20屆）縣議員共54席，依今年9月底戶籍人口數估算，下屆彰化縣議員彰化區（彰化、花壇、芬園）因人口減少，將從目前的13席減為12席，員林區（員林、大村、永靖）將從8席增加1席，山地原住民增加1席，縣議員總席次達55席。

彰化縣選舉委會員副總幹事邱錦模說，依公職人員選舉罷免法規定，縣議員選舉前一年，即須公告選區及席次變更，彰化縣選委會目前是就今年9月各選區的人口增減情況，向縣府及縣議會徵詢，縣選委會明年五月即會開會審議，會視人口增減審議，如經通過，再報給中央選委會決定。

邱錦模說，依今年9月各選區人口數統計，彰化選區人口數是28萬7412人，除以選出議員的基本人口數2萬3054人，得到12.46席，4捨5入，即為12席，比本屆13席少1席，反觀員林區人口數19萬6375人，得到8.51席，4捨5入，即為9席，比本屆8席增加1席名額。

彰化本屆沒有山地原住民席次，但依新規定設籍的山地原住民人口達1500人，可增設一名山地原住民席次，彰化縣到今年9月山地原住民人數達3478人，可增設1席山地原住民名額。

彰化縣議員目前8個選區，彰化區13席、和美區6席、鹿港區7席、員林區8席、溪湖區5席、北斗區5席、二林區5席、田中區4席、平地原住民1席；下屆彰化縣再增加1席山地原住民，縣議員總席次將從54席增加到55席，彰化區則將減少1席、員林區增加1席。

下屆縣議員席次，彰化區則將減少1席、員林區增加1席，使得原本就競爭激烈的縣議員選舉，更加緊繃，彰化選區無黨籍現任縣議員陳銌銌說，彰化區人口減少是事實，下屆議員選舉，只能更加繃緊神經，加強地方服務，爭取選民認同。