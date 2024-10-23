彰化員林六合橋通車 盼解決居民長期交通不便

彰化縣員林市三多六街至橋愛六街受排水系統阻隔，通行2地區須繞一大圈，為解決居民長期不便，市公所歷經1年餘興建連接2區域的六合橋，近日正式啟用通車。

員林184公頃市地重劃後，三多五街至三多七街與橋愛五街至橋愛七街2區域受到排水系統阻隔，交通無法串接；民眾為此陳情多年，抱怨通行2地區必須繞行一大圈，相當不方便。

員林市公所今天透過新聞稿指出，為解決該區域長期存在的交通不便問題，公所展開調查，研議出符合地方需求規劃，最後促成六合橋建設。

市公所表示，六合橋去年2月開工，今年7月完工，10月正式通車，工程經費約新台幣285萬元，施工過程中遇到眾多管線障礙，在相關單位協助下逐一克服，如期完工。

市長游振雄說，六合橋象徵當地交通環境重大改善，不僅是基礎建設一大成就，也是公所聽取民意、具體回應居民需求，居民將有更便利的交通選擇，並預期會促進周邊商業活動增長。