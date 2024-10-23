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中市國民黨副主委遭截圖控性騷 葉欲立：已多次道歉

中央社／ 台中23日電

國民黨中市黨部副主委葉欲立遭控傳訊性騷擾，他今天表示，以為是正常聊天，卻遭對方截圖並傳給家人及工作領域；葉欲立的表弟國民黨立委廖偉翔說，如果投訴人想以法律途徑解決，將提供必要協助。

葉欲立是廖偉翔表哥，今年4月廖偉翔辦公室接獲投訴指稱，葉欲立在網路聊天時傳給當事人露骨訊息涉嫌性騷擾，由於葉欲立有意參選下屆北屯區台中市議員，被指控性騷後，他今天現身接受媒體聯訪說明。

葉欲立表示，他3年前與當事人成為網友後，因有共同朋友而互動頻繁，當天聊天氛圍下展開露骨對話，開啟「閱後即焚」模式，但仍被截圖，後續當事人不斷將截圖傳給他的家人及私人工作領域，同時又對他展現好感主動聯繫聊天，且對他施壓，讓他心生恐懼，出於恐懼下而與當事人對應。

葉欲立並出示事後雙方對話截圖，忍不住紅了眼哽咽表示，3年來一直飽受壓力與恐懼，他感到恐慌，但又不敢與對方斷了聯繫，他多次向對方表達道歉，並曾於去年到台北參加活動時，與對方第1次見面並當面道歉，對方也告訴他有機會再約，之後他未主動邀約，雙方也沒有任何肢體接觸。

廖偉翔今天也對此聲明，已屢次表達願提供當事人法律協助，但當事人表示對他們的服務不信任，他多次詢問葉欲立詳情，葉欲立稱有向對方數度道歉，但雙方情緒複雜、互信薄弱。

廖偉翔說，他理解當事人的不安，也對發生此情況表示遺憾，他嚴正聲明對性騷擾零容忍，任何性相關言行使他人不適都應受譴責，若當事人選擇法律途徑解決，他的辦公室將提供任何必要協助，並堅持依法處理相關責任。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，雖是私人事務，基於尊重女性及保護女性，如果確有此行為，黨部會進行調查，並請葉欲立說明。

國民黨 廖偉翔 葉欲立

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