台中西屯某餐廳疑食物中毒 食安處稽查責令改善

台中市有2名民眾在8月間到西屯區一家餐廳用餐，翌日陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒。台中市食安處派員稽查並採集相關檢體，查有部分缺失責令改善，複查合格。

2名民眾8月29日晚間前往西屯區某餐廳用餐，用餐後翌日下午2時起，陸續出現嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀。台中市食安處今天透過文字稿說明，9月2日接獲醫院通報疑似食物中毒案件，即派員至餐廳稽查及抽驗。

食安處說明，現場查有冰箱上方壓縮機不潔及冰箱食材未覆蓋等缺失，已依違反食安法責令業者限期改善，同時也採集相關人體、環境及食品檢體攜回檢驗，除人體檢體1件檢出沙門氏桿菌外，食品及環境檢驗結果均為陰性。相關缺失9月5日複查合格。

食安處指出，此案有1名患者的人體檢體檢出沙門氏桿菌陽性、環境及相關食品均未檢出病原性微生物，相關事證依據食藥署食品中毒相關判明標準判定，尚難認定患者與食品有因果關係。