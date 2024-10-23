民眾擔心變色流感疫苗 南投衛生局強調縣內無獲配

近來東北季風持續來襲，氣溫變化大，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情提前升溫，不少民眾致電衛生局詢問國光流感疫苗變色，南投縣衛生局今強調，縣內並無獲配該批號（FSZA2408）疫苗，接種作業不受影響、公費流感疫苗安全無虞，請民眾安心並盡速前往接種。

南投縣衛生局表示，公費流感、新冠疫苗10月1日在全國同步開打，不過日前疾管署接獲基隆市政府衛生局通知主動，發現「1劑」國光流感疫苗「外觀異常」有變色情形，各地衛生所都接獲民眾的詢問電話，擔心接種疫苗的安全，對此局長陳南松說明，初判該支疫苗變色為膠塞瑕疵導致，非微生物污染造成，同批號的10.1萬劑，6縣市已全面封存回收不流通。

局長陳南松並強調，南投縣內並無獲配該批號變色的國光流感疫苗，研判為單一事件，目前各公費流感疫苗安全無虞，請民眾安心並盡速前往接種，按時接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，請65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象符合資格民眾踴躍前往接種，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力。