台中勤美洲際酒店今揭幕營運 何明憲：集團還將投入百億元
勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的台中勤美洲際酒店上午揭幕營運，讓台中市新增一家高端奢華旅遊和商務的國際級酒店，也讓科博館連結至草悟道的綠園道更趨向國際休閒水準。
包括台中市長盧秀燕、前市長胡志強等人都參加今天的剪綵和揭幕式。他們都稱讚勤美集團創辦人何明憲努力18年，讓草悟道商圈成型。
但何明憲說，雖然已工作多年，但只完成計畫的40%，還有60%的軟硬體要完成，未來10至15年還要再投入百億元來完成，並讓經營和管理升級，才能達到永續的目標。他這番說法，讓在台下的盧秀燕高舉雙手直鼓掌，也引起掌聲連連。
盧秀燕致詞感謝勤美集團把國際級的洲際酒店帶來台中，華麗落成，讓城新多了新的地標，和發光發熱的大寶石。另也感謝勤美集團持續不斷的投資台中。
飯店由埃里克·斯旺森（Eric Swanson）擔任總經理，帶領台中勤美洲際團隊。當勤美集團董事長林廷芳把象徵飯店鑰匙交給他之後，他則依俗向外丟了出去。何明憲則在稍後主動站起來解釋，這象徵的是酒店永不關門，財源廣進。
埃里克·斯旺森說，台中不僅具備南來北往便捷的交通網絡，更是一個充滿活力的商務與觀光中心，勤美洲際酒店將以此為基礎，帶來無微不至的服務，並傳遞洲際酒店品牌「以善為本、以誠待客」的待客之道。
酒店的建築外觀由李祖原建築事務所與建築設計公司Handel Architects共同打造，內部空間設計以台灣特有的低、中、高海拔動植物為靈感，展現當代精奢風格。二樓以台灣珍稀鳥類如臺灣藍鵲、五色鳥、帝雉等為視覺元素。三樓宴會與會議空間則以蝴蝶為主題，重現台灣蝴蝶王國的絢麗氛圍。6至10樓客房樓層展示低海拔植物及鳳頭蒼鷹的藝術美感。
酒店擁有206間客房，設施包括戶外游池、24小時健身中心及17樓的洲際行政俱樂部。同時，還規畫了1間挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室，滿足各式頂級商務需求。
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