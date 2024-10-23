改善了！合歡山機車收費除收10元銅板 再增1付費方式

合歡山地區停車場今年啟用收費，但機車族抱怨，機車收費只收10元硬幣2枚，現場無兌幣機，也不能電子支付，沒零錢就無法出場，很不便民。林業署南投分署督促廠商改善，目前已可用悠遊卡、一卡通繳停車費，將持續研議增設兌幣機。

合歡山是國內熱門景點，過去山上停車格不收費常遭久占，為提高停車周轉率，並基於使用者付費原則，林業署南投分署將昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場委外經營管理，並於今年4月實施停車收費，其中機車停放按次計費，每次20元。

「差點被20元逼死在山上！」不少機車族抱怨，騎車停武嶺停車場，出場要繳費時才發現只收現金，而且僅限10元硬幣2枚，5元銅硬幣、百元鈔等都不收，現場又無兌幣機，也不能刷悠遊卡、一卡通，也無法使用行動支付，很不便民。

由於，一堆人都有被困在停車場等待或向其他用路人換銅板的經驗，紛建議應在場內設置兌幣機，甚至比照汽車採車牌辨識，提供多元電子支付方式。林業署南投分署獲悉民情後，已督促承包停車場的委外廠商完成改善。

林業署南投分署表示，受高山地形限制、電力系統不穩定等因素，承包廠商評估機車採單一車道、投幣繳費較宜，未料有不便民情形。為提升服務效能，立刻督促廠商改善，18日完成增設電子票證支付方式，可用悠遊卡、一卡通繳停車費。

經觀察上周末假日使用情形，以悠遊卡、一卡通電子票證繳費的使用率為3至5%，之後將持續了解遊客使用需求及場地可行性，研議是否增設兌幣機；至於機車是否再增加其他行動支付方式，須考量整合其他支付系統，也將會再檢討評估。