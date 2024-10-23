台中單親3寶媽申請低收不成台北就可以 議員籲上修貧窮線

原住台中單親3寶媽一無法申請到低收戶，搬到台北馬上申請成功。民進黨中市議員指出，市府公告明年最低生活費1萬6077元，不動產限額373萬；兩項指標仍是六都最低，市府維持貧窮線低水平，接得住需要幫助的弱勢嗎？要求上修貧窮線。社會局表示，不同城市有不同標準，會加強社會安全網。

台中市議會進行定期會民政業務質詢，依台中市9月公告，明年最低生活費訂為1萬6077元，比較今年中市最低生活費為1萬5515元，調漲了3.6％；另不動產限額也調高至373萬。

議員黃守達質疑，最低生活費即貧窮線，台中市調幅3.6%比桃園4.95%低；另台中今年不動產限額366萬比台南369萬低，台中房價會比台南低嗎？顯不合理。他指出，台中市過於保守，都依全省的基本標準，一直居六都最低。

黃守達說，台中房價持續高漲，但連續兩年不動產限額都是六都最低，顯不合理。另物價波動大，台中應持續上修貧窮線，納入更多需要幫助的市民。

議員張玉嬿舉例，有名單親3寶媽，住在台中時申請低收入戶補助，多次被打回票，市府依規合併計算娘家山坡地財產，僅符合中低收入戶，後來她帶3名小孩去投靠台北市的姐姐，不到半年，台北市府就核准低收入戶資格，顯見台北市對弱勢市民比台中友善。

社會局長廖靜芝說，為貼近市民實際生活需要，台中市明年低(中低)收入戶審核標準的最低生活費、動產及不動產金額皆調高，預估低收入戶及中低收入戶約成長4%，約增加3000人。另採計物價與房價公式，沒有直接關係。

黃守達表示，同樣都是貧窮線標準，台中的不動產限額卻是六都最低，連續幾年緊貼中央訂定的最低標準。不動產金額是由公告地價與房屋評定現值計算，台中房價持續高漲，不動產限額這麼低顯然脫離現實。貧窮線攸關弱勢民眾的支持援助，中市府應審慎評估上修貧窮線，把更多人納入支援範圍。