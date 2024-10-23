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台中市路口新增「減速標線」交大：5路口事故下降42％
交通部今年修正相關道路標現設置規則，新增「視覺化減速標線」，台中市不少路段都已增設相關標線，台中市警局統計，其中新設標線的潭子、南區、南屯、北區等5處路口的事故，比起去年同期未設置前，件數減少20件，比例為42.6%，顯著呈現下降趨勢。
台中市警局交通大隊表示，中市今年起陸續設置「視覺化減速標線」，使駕駛人隨著車輛前進，會出現動態視覺效應，有車道愈變愈窄的錯覺，進而減速。
交大指出，目前台中市大多設置校園周邊、人潮出入較多地方，統計其中5處「潭子區雅潭路三段與大富路一段路口」、「南區台中路與忠孝路」、「南屯區永春東路與永春東一路口」、「北區英才路與篤行路」、「北區太平路與大誠街口」今年1至9月交通事故件數27件，與去年同期47件相較，減少20件（-42.6%），顯著呈現下降趨勢。
交通部今年7月修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第159-1條，其中新增「視覺化減速標線」，用以警告車輛駕駛人前方路況特殊，車輛應減速慢行，繪設於車道兩側，視需要設於易超速、易肇事路段。
標線為長100公分、寬20-30公分，依遵行方向往後斜45度的白色平行四邊形或採長方形設置，距車道兩側標線5至10公分，間隔為100公分，厚度以不超過0.2公分為原則；其距車道標線距離得依車道寬度酌予加大淨距。
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