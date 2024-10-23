科博館11/18空調設備汰換 2大展廳暫時關閉

國立自然科學博物館為提供更好參觀品質、維持典藏環境、蒐藏標本保存的環境穩定性，進行空調設備汰換，11月18日至2025年3月17日，暫時關閉展示廳人類文化廳、地球環境廳及立體劇場。

館長焦傳金今天告訴媒體表示，科博館快40歲了，陪伴許多觀眾成長，人類文化廳、地球環境廳空調系統已使用超過30年，早期的零件設備維修不易，更新需新台幣2.5億元經費，85%由教育部補助，其餘館方自籌。

部分展廳閉館期間，今年強檔特展「氣候行動：全球沸騰時代」照常展出，最受觀眾歡迎的生命科學廳，包含恐龍時代展區、B1奇幻自然、2樓生老病死展區，以及科學中心、植物園、太空劇場、餐廳與紀念品商店均正常開放。瑪利MAMA．手作麵包自11月18日至12月31日暫不開放。

科博館指出，每年底的機械暴龍變裝秀，已開始籌備，去年開始與實踐大學攜手合作恐龍變裝，親子暴龍穿上「太空龍」裝扮大受好評。今年風格融合「永續、環保」議題，將邀請觀眾一起參與服裝票選，預計11月在科博館官方臉書開放粉絲票選「暴龍穿什麼？邀你『衣決』勝負！」，12月正式換上新裝。