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台中「奇特」建築開箱了！接待中心變身城市美術館

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，展出新銳藝術家作品，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，展出新銳藝術家作品，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區五權西路二段上有一棟清水模建築，從外觀看不出用途，相當神祕。深耕台中20年的元城建設昨開箱「H SPACE」，為名建築師林友寒設計，集藝術展覽、美學教育及接待中心的多功能城市美術館

「H SPACE」原為長江物產邀請旅德建築師林友寒規畫，由於元城建設為展現「多元創新、永續共好」品牌概念，突破傳統接待中心框架，邀請夏利設計、藝術銀行、同心圓製作等團隊，在既有建築上，打造集結藝術展覽、美學教育及接待中心等多功能全新城市美術館空間場域。

「H SPACE」共二層樓、220坪空間，規畫為美學講堂、生活空間展示區及美感體驗教室，並展出新銳藝術家作品，昨天開箱，有「元城生生」已購客相中內部獨特氛圍，選擇拍攝婚紗、見證人生大事。

元城建設還與跨界文化創意教育平台「學學」強強聯手，讓「H SPACE」成為孵育生活美學種子的根據地。今年4月起，「學學」陸續邀請多名跨領域專家在「H SPACE」一樓講堂區和二樓生活空間展示區開設講座與課程，10月26日更邀請建築史學者張晉維主講「給現代人的建築美學課」，探討現代建築大師及其作品，幫助民眾理解國際建築語彙。

「元城生生」為元城建設耗時多年整合的900坪土地開發案，坐擁黎明商圈，緊鄰大墩國中小、惠文高中等明星學區，採用符合綠建築銀級標準的設計，垂直綠化率達97.46%，並導入智慧節能系統，未來將與「學學」合作，在社區推動美學教育。

元城建設專案經理郝國舜表示，現在的購屋族買房不只選地點，更注重居家生活品質，「他們會期待住家周邊交通便利、擁有完善的生活機能，最好還能兼顧美學和環保」。

由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，還有已購客選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，還有已購客選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，圖為二樓結合生活美學，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，圖為二樓結合生活美學，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，展出新銳藝術家作品，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，展出新銳藝術家作品，變身城市美術館。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築「H SPACE」。記者宋健生/攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築「H SPACE」。記者宋健生/攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，還有已購客選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，還有已購客選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，圖為一樓講堂區。記者趙容萱／攝影
由知名建築師林友寒設計的清水模建築H SPACE，為元城建設接待中心，圖為一樓講堂區。記者趙容萱／攝影

建築師 美術館

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