彰化八卦山天空步道推二期工程

全長1.05公里的彰化八卦山天空步道，為全台最長的天空步道，彰化縣長王惠美昨在縣議會施政報告表示，縣府已編列9900萬元預算，辦理天空步道二期廊帶延伸公園工程，串連到彰化中興莊，預定明年10月完工。

八卦山天空步道是在前縣長卓伯源任內動用8千多萬元興建，步道穿梭於樹冠間，最高16公尺，多數路段約6至7公尺高，視野極佳，可俯瞰彰化市區；近年來，更因彰化月影燈季布置美麗浪漫的燈海，吸引民眾漫步其間。

依縣府城觀處規畫，天空步道二期工程全長約1公里，從一期3號出入口沿卦山路至中山路2段644巷，再銜接至日照中心停車場，並在民族新村北側設置眺望台，再至歷史建築中興莊眷村文創園區。

眺望台可放眼北彰化森林都市景觀及遊戲場，有「鷹揚八卦」意象，鷹翼以多片及曲線展現振翅欲飛的動態；天空步道連接中興莊的步道，是以鋼構棧道及高壓磚方式施設，沿山勢緩坡向下，並設欄杆扶手，增加夜間安全。

縣府表示，日前在當地舉辦說明會，地方居民多表支持。因目前中興莊青創園區出入動線受限，若天空步道延伸銜接，勢必吸引更多遊客，活絡園區。但步道有坡度，居民希望做好鋪面及防滑措施，城觀處今年底即可發包，預定明年10月完工。

縣議員楊子賢表示，希望藉由此次天空步道二期工程，一併調整民族新村公園對外交通動線，一次到位，解決地方困擾。城觀處長王瑩琦表示，近日會辦會勘。