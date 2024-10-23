中市身障創業2補助 6年核准15人

台中市推動身障者創業，市府補助貸款利息、場所租金，不過民進黨議員指出，市長盧秀燕執政6年，分別僅核定6人、9人，平均每年1至1.5人，甚至有全年掛零的，成效慘不忍睹。勞工局長林淑媛表示，已研議放寬資格，並加強宣導。

據中市府統計，中市身心障礙者總數約13.3萬多人。議員張玉嬿說，身障者創業貸款利息補貼，近6年共准6人，其中有3年零申請；從申請件數來看，身障者創業政策反應冷淡，僅聊備一格，這種成績不及格。

另外中市補貼身障者創業營業場所租金，但6年僅核准9人，有2年掛零。議員批評，市府對身障創業的支持度不足，執行面也不佳，勞工局應提高補助金額，更要加強宣導。

議員謝志忠表示，身心障礙者創業舉步維艱，政府有提供補助，照理說應趨之若鶩，搶破頭申請，但市府6年來創業貸款利息補助核准人數平均每年1人，租金補助平均每年1.5人，實在慘不忍睹；利息補貼每年只編列30萬元、租金補貼預算僅50萬元，應增加預算，並提高執行率。

議員建議，雙北補助創業設備，最高補助10萬元，高雄6萬元、桃園5萬元，台中都沒有，應跟進補助政策，讓身障創業者能站穩腳步。

議員王立任、黃守達建議，增設身心障礙者創業補助，最高補助30萬，可用於創業後續的產品開發、品牌行銷，提供穩定的資源補助，協助推廣創業商品，鼓勵更多身障者往夢想持續前進。

勞工局長林淑媛說，將加強宣導，研議放寬利息補貼申請資格，目前規定登記未滿3年，考量可放寬到5年；租金補貼原針對登記未滿1年，可放寬到2至3年，都視為創業初期。

勞工局表示，將協助評估身障者創業狀況，議員提議設備補助、創業補助金等，再研議；將建議金融單位，對身障者貸款同步放寬。