快訊

獨／兒謝展榮出道即奪金 謝祖武依舊冷：我們只是同行

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

聽新聞
0:00 / 0:00

中市身障創業2補助 6年核准15人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員黃守達（左起）、王立任、張玉嬿與謝志忠聯合質詢，要求市府勞工局針對身心障礙者的創業相關補貼，應加強宣導、增加經費。勞工局允諾調整。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃守達（左起）、王立任、張玉嬿與謝志忠聯合質詢，要求市府勞工局針對身心障礙者的創業相關補貼，應加強宣導、增加經費。勞工局允諾調整。記者陳秋雲／攝影

台中市推動身障者創業，市府補助貸款利息、場所租金，不過民進黨議員指出，市長盧秀燕執政6年，分別僅核定6人、9人，平均每年1至1.5人，甚至有全年掛零的，成效慘不忍睹。勞工局長林淑媛表示，已研議放寬資格，並加強宣導。

據中市府統計，中市身心障礙者總數約13.3萬多人。議員張玉嬿說，身障者創業貸款利息補貼，近6年共准6人，其中有3年零申請；從申請件數來看，身障者創業政策反應冷淡，僅聊備一格，這種成績不及格。

另外中市補貼身障者創業營業場所租金，但6年僅核准9人，有2年掛零。議員批評，市府對身障創業的支持度不足，執行面也不佳，勞工局應提高補助金額，更要加強宣導。

議員謝志忠表示，身心障礙者創業舉步維艱，政府有提供補助，照理說應趨之若鶩，搶破頭申請，但市府6年來創業貸款利息補助核准人數平均每年1人，租金補助平均每年1.5人，實在慘不忍睹；利息補貼每年只編列30萬元、租金補貼預算僅50萬元，應增加預算，並提高執行率。

議員建議，雙北補助創業設備，最高補助10萬元，高雄6萬元、桃園5萬元，台中都沒有，應跟進補助政策，讓身障創業者能站穩腳步。

議員王立任、黃守達建議，增設身心障礙者創業補助，最高補助30萬，可用於創業後續的產品開發、品牌行銷，提供穩定的資源補助，協助推廣創業商品，鼓勵更多身障者往夢想持續前進。

勞工局長林淑媛說，將加強宣導，研議放寬利息補貼申請資格，目前規定登記未滿3年，考量可放寬到5年；租金補貼原針對登記未滿1年，可放寬到2至3年，都視為創業初期。

勞工局表示，將協助評估身障者創業狀況，議員提議設備補助、創業補助金等，再研議；將建議金融單位，對身障者貸款同步放寬。

創業 議員 身障者

延伸閱讀

悲！身障者遭性侵家長不報案 竟是怕須離開庇護工場

中市身障創業貸款補助6年6人申請 議員：慘不忍睹

中市西屯路與東大路口 新劃設視覺化減速標線

多起移工肇事「受害者求償無門」 中市議員批：勞動部難辭其咎

相關新聞

彰化出現今年首例本土登革熱個案 研判與新北群聚有關

疾病管制署今(23)天公布國內新增2例本土登革熱個案，包括新北中和區1例、彰化縣溪州鄉1例。彰化縣衛生局表示，彰化縣此一...

捲性騷疑雲 葉欲立請辭藍營中市黨部副主委獲准

國民黨立委廖偉翔的表哥、台中市黨部副主委葉欲立因捲入性騷疑雲，今親上火線澄清子虛無有，並反擊是對方恐嚇威脅並提告，半小時...

議員關切彰化辦台灣設計展要花2.3億 王惠美這麼回應

彰化縣政府承辦2025台灣設計展，縣議員吳韋達估計縣府編列2億3316萬元經費，比曾舉辦過的新北及嘉義市高過好多倍，要求...

中市這里比區還大！籲市府魄力分里 民政局：廍子分3里進行中

台中市人口突破285萬人，例如北屯西屯等行政區人口快速膨脹，里鄰業務落差太大，民進黨議員強調有里長管1萬多戶、鄰長管近3...

台中街友占用這車站梯間...夜歸女心驚驚 市府：輔導生活照顧

台中市議員今關心火車站街友占用問題，尤其是造價數千萬的大甲火車站跨站天橋梯間被占用，致晚歸女子心驚膽跳，質疑難道要出事才...

王惠美：台灣設計展場館 規劃在彰化市、田中、鹿港

彰化縣議會今天開定期會，安排縣府報告總預算編製情形，無黨籍議員吳韋達詢問縣府承辦明年台灣設計展進度，彰化縣長王惠美說，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。