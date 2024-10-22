台中豐原觀音山禁葬區運用意見多 議員籲規畫自然葬園區

台中豐原區觀音山公墓禁葬區未來運用，在地民意代表意見不一，多位議員建議增建納骨塔，但礙於法規道路寬度不足受阻，議員邱愛珊建議，民政局可以考慮規劃為自然(環保)葬與生命園區，讓禁葬區獲得再利用。

議員邱愛珊說，觀音山公墓納骨塔大殿前面梯田禁葬區已遷葬完畢，卻雜草叢生，邱愛珊建議民政局考慮規畫為自然(環保)葬與生命園區，讓禁葬區獲得再利用。

民政局長吳世瑋表示，目前地方上民意代表意見不同，有人希望保留土葬區，也有議員建議增建納骨塔，市府會做妥善規劃。

另外，觀音山納骨塔因地震造成五樓櫃位牌傾倒、骨灰罈陳設牆走位歪斜，數百個骨灰罈置放於地上，邱愛珊質問民政局為何事隔半年，民眾才透過媒體報導得知親人的骨灰罈一直放置在地板上，等待施工廠商招標，生管處卻沒有任何通知的動作，觀感不佳。

邱愛珊指出，她到觀音山納骨塔，發現塔內監視器損壞無法運作，電線也亂收，連最基礎的養護都沒有，容易造成治安死角，希望生管處盡速修復館內相關設備。

生管處處長柯宏黛回應，0403地震事件發生後，積極爭取經費，相關工程發包作業已進行，會盡快趕工。

至於未通知民眾的部分，因為該地震發生在清明節前，生管處預期民眾會前來掃墓，已於一樓張貼許多告示，也派人力說明，未來修繕完成舉行進塔儀式時，會一一通知民眾；塔內的監視器損壞部分與前往納骨塔的路面問題，也會盡速修繕。