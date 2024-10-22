中市公托涵蓋有一半缺口 社局：公私收托達232家再努力

台中市政府規畫到2025年，公托可收托人數1484人，民進黨議員林德宇指出，等待候補的有3179人，有將近一半的缺口，公共托育的涵蓋率及品質，都要能持續提升，才能讓家長安心。

林德宇表示，台中市0到2歲的人口，市府應該用心照顧的族群。雖然社會局工作報告及審計報告，指公托數字增加，但涵蓋率還是不足。

社會局局長廖靜芝表示，按照最新人口資料，低於2歲的孩子是3萬5千多人，公托是45家，準公托加私托有187家，加起來有232家。

廖靜芝說，今年核定收托人數可增加到1288人，明年會再有5家，但是5家的收托數字必須要等設施出來，計算平方公尺數，再給予立案。

林德宇說，根據社會局回覆給審計處的資料，2025年收托人數將達1484人，等待候補人數3179人，還有近一半的缺口。

他要求社會局，公托的涵蓋範圍跟涵蓋率可以提升。品質的要求，除了不定時的稽查之外，落實評鑑加強在職訓練，才能真的讓家長放心把小朋友交給托嬰中心。