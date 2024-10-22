彰化「鼓二代」藝師入校 最後室內課連說帶唱 學童依依難捨

彰化縣明聖國小「藝師入校」，製鼓師傅黃呈豐簡化製鼓20多道工序為五大步驟，教授小三學童簡易製鼓技術，還連說帶唱表演「鳳陽花鼓」加深小朋友印象。

埔心鄉明聖國小透過社團法人台灣傳統技藝推廣協會，獲文化部補助傳統文化體驗課程「藝師入校」，邀請線西鄉「鼓二代」黃呈豐到校五次10堂室內課程解講製鼓文化和流程，今是最後兩堂室內課程，教完釘鼓之後的裁邊、油漆和磨平鼓身，協會理事長楊玉如舉辦有獎搶答，小朋友幾乎對答如流。

白姓學童表示，製鼓的課很有趣，他學到辨別牛皮、釘鼓等技術。導師呂彥慧說，黃呈豐教學活潑，有簡易實作課程讓孩子指揮及打擊不同的鼓，像個可愛的小小音樂宴饗，小朋友對每次課程充滿期待，上課前都問「呈豐老師會來嗎？」對今最後一次室內課感到不捨。

黃呈豐的父親黃秀安製鼓出色，頗有名氣，創立永安製鼓工坊，手藝傳給二子，黃呈豐忍痛放棄升大學機會，除接下已逝父兄的衣缽，近年也走進校園和社區大學把製鼓工藝發揚光大。今明聖室內課結束，11月將參觀他的工坊，小朋友充滿期待。

他說，明聖國小有太鼓隊，不少小三學童是隊員，對鼓有初步認識，加上可能經常接觸在地明聖宮宗教活動觀賞鼓的表演，對製鼓工藝課程的悟性很高，有的還會打陣頭鼓，「小小年紀就有一把好功夫」，明聖小朋友真是不簡單。

台灣傳統技藝推廣協會理事長楊玉如表示，明聖國小雖是三年級學童參與，非常積極，在課程反應和學習單表現都令協會意外和驚喜，她已拍攝短影音和照片將提報文化部，同時表達偏鄉和小校的孩子也需要傳統工藝課程。