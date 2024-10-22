大雅永興宮法會公告全區茹素 廟方：多元信仰未強迫
台中大雅區永興宮舉行安龍謝土祈安大典法會連6天，廟方公告「大雅區全境茹素、禁屠」，有居民不滿為何吃素這麼多天，也有人認為地方盛事願遵從；廟方表示，只是宣導沒強迫。
台中市大雅區永興宮舉辦安龍謝土祈安大典法會，自23日起一連6天，廟方在門前貼出公告，「10月23日到28日舉行安龍謝土祈安大典法會，祈福大雅區全境平安，法會期間，大雅區全境茹素、禁屠」，廟方也在網路粉絲頁公告下方寫著「宗教信仰多元化，請自行斟酌」。
永興宮主委朱宗敏表示，永興宮在民國83年修建，因屋頂漏水，此次辦理修建，因神尊沒有移動，只辦安龍謝土法會，而非大規模建醮，法會設在廟前廣場，依道教科儀及法師說明，廟務人員已提前茹素，民眾茹素5天，最後1天即可吃葷食，強調「全區茹素只是宣導，沒有強迫」。
朱宗敏說，30年前永興宮有舉辦建醮活動，當時大雅鄉全鄉茹素，地方居民將此事當成地方大事，軍方與學校也都響應，不過宗教信仰自由，廟方並未強迫所有人吃素，只是宣導傳達法會用意，希望人安、心安、地方平安。
對此，有人表明支持，還有餐飲店家響應，不過也有人認為茹素很不方便，有肉品商家認為，尊重宗教活動，營業不受影響。
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