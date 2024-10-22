彰化員林補助水果套袋 134戶果農受惠

彰化縣員林市公所補助果農水果套袋，今年134戶農民、近30.37公頃果園申請，採購套袋約41萬個，近日將宅配到各里辦公處，再發給農民。

員林市公所今天舉行記者會，於林厝里辦公處將套袋交到果農手中。公所主任秘書賴冠宇說，套袋降低病蟲害發生，相對減少農藥費用支出，減輕成本負擔，還可防止鳥食蟲咬，增加水果收成量。

公所民國92年起補助套袋，採購統一規格發送給果農，已發出超過3000萬個套袋；員林市長游振雄108年起放寬套袋補助對象，包含楊桃、番石榴、葡萄、芒果、火龍果與香蕉等果樹都能申請。

目前公所補助套袋有6種材質供果農選擇，每公頃補助舒果網1.2萬個、白色立體紙袋1.2萬個、白色平面紙袋1.2萬個、牛皮紙袋5000個、PE塑膠網3000個、PE塑膠袋1000個。

市公所統計，今年補助以番石榴專用舒果網袋最多，其次為楊桃及芒果專用白色平面紙袋。