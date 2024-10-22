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南投市轉運站用地取得再推進 將與地主協議價購

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影
南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擇定南投市復興路、三和三路口的舊台汽客運車站興建交通轉運站，但屬私人土地須取得用地，已完成2次公聽會，地主盼以商業區土地市價承購。縣府表示，將進入協議價購階段，會依法規委請不動產估價師評估作為市價依據。

南投縣因大眾運輸系統不發達，縣府加速建設交通轉運站，南投市轉運站規畫設在復興路及三和三路口、閒置十多年的舊台汽客運車站，該預定地粗估占地1940坪，位居市區精華地段，人車往來密集，且原本就是車站用地，毋須變更地目。

但南投市轉運站預定地為私人土地，地主盼由其自行興建車站建築，再捐贈一樓樓地板面積供轉運站之用，土地與縣府以持分方式共同持有；縣府則考量轉運站未來須因應整體運量或需求，該開發作法空間調整恐受限，評估以協議價購為宜。

而因雙方就轉運站土地承購方式無共識，縣府依程序取得地主意向書後，與今年9月16日及本月17日先後辦理2次南投市轉運站興辦事業計畫公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人的意見，並於本月初完成該轉運站用地地上物查估作業。

針對南投市轉運站用地採協議價購，地主代表於公聽會上表達，該用地原為商業區，台汽取得時也是商業區，台汽停業後應變更回原地目商業區，就像少子化後，學校預定地回歸住宅區，還地於民，認為主管機關應比照辦理，再以市價來承購。

縣府則表示，目前已依土地徵收條例完成2次公聽會，將進入協議價購階段，後續補償市價資訊，會委請不動產估價師進行評估協議價購市價作為依據，並擇期開會，依相關法規以「市價」也就是與市場正常交易價格，與所有權人進行協議。

南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影
南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影
南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影
南投市舊台汽客運車站閒置十多年，髒亂且雜草叢生，縣府規畫興建交通轉運站，將與地主協議價購取得用地。記者賴香珊／攝影

主管 南投縣 少子化

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