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台中民進黨議員批「下十二道指令還是不來？」蔡壁如：尊重市府決定

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員陳俞融質疑市府，誰在擋蔡壁如到議會備詢？記者陳秋雲／攝影
議員陳俞融質疑市府，誰在擋蔡壁如到議會備詢？記者陳秋雲／攝影

民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如是否到議會備詢，成為民進黨各派系議員質詢焦點，多位議員逼問副市長黃國榮「到底是誰決定蔡不用備詢？」黃再三表示，前市府也未讓市府顧問備詢。國民黨議員李中說，當年林佳龍與方昇茂也是抵死不從，因內政部函示「市府顧問」還沒資格備詢。

民進黨英系5位議員聯合質詢，陳俞融說，她今早打電話給蔡壁如，蔡表示願意來，但要聽市府決定。並當場打電話給蔡壁如，但蔡未接聽。陳俞融要求現場聯絡蔡本人，會議主席因此暫停1分鐘，由市府人員聯絡，但最後蔡壁如仍未到場。

陳俞融、陳淑華等人火大，連番質疑副市長黃國榮，黃表示只知副市長鄭照新有打電話給蔡壁如，但黃本人一直坐在議場備詢，真不清楚互動內容，陳俞融不肯罷休，轟市府太沒效率，連打個電話都推拖拉。

另新系林德宇、正國會蔡耀頡、張家銨也認為，每天看蔡壁如的新聞都無關台中，她領高薪，相信大家都很好奇這位顧問的職責，來議會說明有何不可？鄭功進說，議員下十二道指令（質詢條），還是不來!

國民黨議員李中、賴朝國、劉士州說，回顧前市長林佳龍任內，市府顧問「權勢薰天」，但市長、顧問抵死不從。後來內政部函示，也無法請到議會備詢，時任法制局長陳朝建表示，依據內政部函釋，《地方制度法》第48、49條規定，機要任用之有給職顧問，並非直轄市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長，並無列席報告、備詢及說明之法定義務。

李中說，簡言之，就是蔡壁如還沒有到市議會備詢的資格。且前市府顧問方昇茂在市府權勢滔天都不用備詢，綠營就不要再糾結蔡壁如了！

蔡壁如今回應，過去在台北市擔任顧問時曾接受議會質詢，在台中市則是「尊重、配合長官的指示」，「長官怎麼說，我們就怎麼做」。蔡壁如說，目前是否到議會備詢，她也是尊重、配合長官指示，但長官說沒有先例，被問到個人意願，她說這與個人意願無關，一切聽從上級上官指示。至於民眾黨政務是否影響市府顧問工作，蔡壁如回應，「我做工作該做的事。」

市議員蕭隆澤、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠等，針對有給職市府顧問蔡壁如是否出席議會備詢疑義，與市府官員交鋒。記者陳秋雲／攝影
市議員蕭隆澤、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠等，針對有給職市府顧問蔡壁如是否出席議會備詢疑義，與市府官員交鋒。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中、賴朝國指出，依內政部函示的內容，可看出蔡壁如根本沒資格到議會備詢。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中、賴朝國指出，依內政部函示的內容，可看出蔡壁如根本沒資格到議會備詢。記者陳秋雲／攝影

內政部 蔡壁如 議員

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