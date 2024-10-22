台中民進黨議員批「下十二道指令還是不來？」蔡壁如：尊重市府決定

民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如是否到議會備詢，成為民進黨各派系議員質詢焦點，多位議員逼問副市長黃國榮「到底是誰決定蔡不用備詢？」黃再三表示，前市府也未讓市府顧問備詢。國民黨議員李中說，當年林佳龍與方昇茂也是抵死不從，因內政部函示「市府顧問」還沒資格備詢。

民進黨英系5位議員聯合質詢，陳俞融說，她今早打電話給蔡壁如，蔡表示願意來，但要聽市府決定。並當場打電話給蔡壁如，但蔡未接聽。陳俞融要求現場聯絡蔡本人，會議主席因此暫停1分鐘，由市府人員聯絡，但最後蔡壁如仍未到場。

陳俞融、陳淑華等人火大，連番質疑副市長黃國榮，黃表示只知副市長鄭照新有打電話給蔡壁如，但黃本人一直坐在議場備詢，真不清楚互動內容，陳俞融不肯罷休，轟市府太沒效率，連打個電話都推拖拉。

另新系林德宇、正國會蔡耀頡、張家銨也認為，每天看蔡壁如的新聞都無關台中，她領高薪，相信大家都很好奇這位顧問的職責，來議會說明有何不可？鄭功進說，議員下十二道指令（質詢條），還是不來!

國民黨議員李中、賴朝國、劉士州說，回顧前市長林佳龍任內，市府顧問「權勢薰天」，但市長、顧問抵死不從。後來內政部函示，也無法請到議會備詢，時任法制局長陳朝建表示，依據內政部函釋，《地方制度法》第48、49條規定，機要任用之有給職顧問，並非直轄市政府各一級單位主管及所屬一級機關首長，並無列席報告、備詢及說明之法定義務。

李中說，簡言之，就是蔡壁如還沒有到市議會備詢的資格。且前市府顧問方昇茂在市府權勢滔天都不用備詢，綠營就不要再糾結蔡壁如了！