南投集集設立首家物理治療所 老人家免奔波外地

集集鎮首家物理治療所開幕，承接服務的竹山秀傳醫院表示，治療所有多種設備，搭配週二下午復健科門診，民眾取得醫師復健處方，週一至週五都能接受治療，週五還有中醫門診。

為提供集集鎮鄉親更便捷醫療服務，竹山秀傳醫院在集集鎮吳厝社區活動中心成立物理治療所暨巡迴醫療，今天揭牌，週一至週五全天提供物理治療，週二下午還有復健科門診、週五上午中醫門診，擴大守護居民健康，讓鄉親不用再跑到外鄉鎮才有物理治療服務。

南投縣長許淑華、國民黨立法委員馬文君及游顥、集集鎮長吳大村、南投縣衛生局長陳南松等人今天出席揭牌儀式，許淑華致詞表示，南投縣邁入超高齡社會，越來越需要物理治療服務，感謝吳大村、竹山秀傳醫院、衛生福利部支持，讓老人家就近治療免奔波外地。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，集集物理治療所引進頸部牽引組、腰部牽引組、8頻道低週波治療器、8頻道中頻向量干擾治療器、磁場治療器、紅外線治療器等儀器，專業物理治療師搭配週二下午復健科門診，民眾取得醫師開立復健處方，平日就能接受熱敷、光、電、超音波等物理治療，及牽引、振動或其他機械性治療。

莊碧焜說，還有中醫師定期至物理治療所看診，整合中西醫與復健治療，幫助緩解疼痛、改善功能；民眾若有過敏性鼻炎、腸胃疾病、皮膚過敏、睡眠障礙、關節扭傷、落枕等，都屬中醫診療內科和針傷科範圍。

竹山秀傳醫院復健科主任陳雅鈴表示，物理治療不只針對年長者，年輕人可能因為生活型態改變、久坐不動、姿勢不良，導致腰痠背痛、肩頸僵硬，甚至坐骨神經痛、下背痛、肩頸痛、肌腱炎、關節炎、運動傷害等，都能透過物理治療改善。