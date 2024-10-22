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彰化偕文化部出版台語繪本 介紹迎燈排、海牛犁蚵田

中央社／ 彰化22日電

彰化縣文化局與文化部合作，出版3本以彰化民俗慶典為主題的台語繪本，介紹白沙坑迎燈排、鹿港魯班公宴及芳苑海牛犁蚵田文化；縣府指出，藉繪本讓民眾更了解彰化文化資產。

彰化縣政府文化局今天在彰化縣立圖書館舉辦台語半線故事繪本新書發表記者會，介紹文化局與文化部合作出版的「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」、「時光探險趣~魯班公宴尋寶記」及「海風吹啊吹，阿牛要去哪裡？」等3本台語繪本。

縣長王惠美指出，這3本書文字部分都由彰化在地作家撰寫，帶領大家從清朝探索花壇迎燈排民俗活動，介紹鹿港魯班公祭祀與魯班公宴歷史，也說明從日治時期起延續至今日的芳苑海牛犁蚵田文化及其變遷。

文化局指出，繪本還附有國語與台語有聲書及電子書，方便大家透過圖文與語音學習台語，文化局10月26日及27日會在縣立圖書館、鹿港鎮及花壇鄉立圖書館，舉辦繪本說故事活動，透過說故事方式帶領大小朋友了解彰化文化資產，且這3本新書近期將分送縣內各國小及鄉鎮市立圖書館，供大小朋友閱讀。

台語 文化局

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