全台最長的八卦山天空步道更長了 二期工程延伸中興莊

全長1.05公里的彰化八卦山天空步道，為全台最長的天空步道，彰化縣長王惠美今天向縣議會定期會施政報告中表示，為提升整體觀光效益，縣府已編列9900萬元預算，辦理天空步道二期廊帶延伸公園工程，串連到彰化中興莊，預定明年10月完工。

八卦山天空步道是在前縣長卓伯源任內動用8千多萬元興建，步道穿梭於樹冠間，最高16公尺，多数路段约在6至7公尺，視野極佳，可俯瞰彰化市區，沿途行經大佛、棒球場、彰化生活美學館等；近年來，更因彰化月影燈季布置美麗浪漫的燈海，吸引民眾漫步其間，是全台知名的觀光景點。

依縣府城觀處規畫，天空步道二期工程全長約1公里，是從一期3號出入口沿卦山路至中山路2段644巷，再銜接至日照中心停車場，並在民族新村北側設置眺望台，再至歷史建築中興莊眷村文創園區。

眺望台的視線可眺望北彰化森林都市景觀及遊戲場，並有「鷹揚八卦」意象，鷹翼以多片及曲線展現振翅欲飛的動態，平台高約3.6公尺，提供遮蔭，並創造舒適眺景空間，與遊憩場整合設置溜滑梯，線型與顏色與共融公園搭配整合，融入周邊地景設施。

城觀處表示，天空步道連接中興莊的步道，是以鋼構棧道及高壓磚方式施設，沿山勢緩坡向下，步道寬度1.2到1.5公尺，並設欄杆扶手，沿途也設置景觀，增加夜間使用安全性。

天空步道二期廊帶延伸公園工程日前已向當地居舉辦說明會，由於目前中興莊青創園區因出入動線受限，無法吸引甚多遊客，若是將天空步道延伸銜接，勢必吸引更多遊客，活絡園區，因此，地方居民多表支持，但因步道有相當坡度，也希望做好鋪面及防滑措施。 城觀處表示，年底即可發包，如果順利，預定明年10月完工。