臨托「全台最早下班」 中市府：另居家臨托可媒合保母

中市定點臨托時間南屯區與沙鹿區服務時間僅至下午4時，議員質詢形容「全台最早下班」，明顯不符家長需求，建議延長到晚上6時，最好提供夜托。社會局表示視地區需求，有的定點臨托到晚上8時。

議員何文海表示，六都中，台中市南屯與沙鹿定點臨托下午4時打烊，「全台最早下班」。他細數高雄市前金區周一到日、24小時臨托服務，有如「7-11」；台北市、台南市、高雄市還提供夜間臨時托育服務，台南市為全台最晚，受托時間可至夜間11時，讓家長能安心處理其他事務或喘息。

何文海說，南屯區內大多是小家庭型態，普遍是父母雙薪工作，如臨時加班更恐無法照顧幼兒，對延後收托時間與夜托服務有迫切需求。加上近期許多托兒所因腸病毒停課兩周以上，健康的幼兒們該由誰來照顧，更讓家長們一個頭兩個大，在沒有外援的狀況下，恐只能由父母輪流請假照顧幼兒。

社會局長廖靜芝說，台中有4個臨托地點，大里區的台中市兒童青少年福利服務中心最晚到8時；位在北屯區的天闊民眾活動中心的服務延長到下午5時，因地制宜。

何文海要求社會局務必延長收托時間，才是真正分攤育兒的負荷，給予家長們喘息的機會，打造台中成為全台最佳的友善育兒環境。