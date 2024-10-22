東勢茂谷柑日曬致裂果等果損 農民盼政府盡快勘災協助

台中市東勢區明正里、茂興里盛產柑橘，近年飽受極端氣候之苦，茂谷柑受烈日曝曬致裂果等嚴重果損，農民盼政府盡快勘災協助。

每年農曆年前是茂谷柑採收時節，現正值生長期，為了不讓柑橘受曝曬影響，農民會在果物上噴灑碳酸鈣，近年受極端氣候影響，大雨將碳酸鈣沖刷，加上陽光曝曬，茂谷柑表皮呈現橙黃色，部分柑橘被曬壞，農民心疼也心急，擔心歉收。

當地農民向立委蔡其昌、中市議員謝志忠山城服務處陳情，服務派人到場勘災，一名前里長表示：這幾年暴雨烈日，柑橘生產受到很大困難，今年有不少栽種面積受到影響，茂谷柑因為曝曬導致表皮硬化，果物被曬到的部分較不多汁，可能影響口感。