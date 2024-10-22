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微電車納管領牌寬限期已到 南投縣統計領牌不到6000輛

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供

微型電動二輪車納管領牌的2年寬限期，將於今年11月29日屆滿，面對南投縣內目前僅有不到6000輛微電車領牌，觀察目前路上仍有不少電動車尚未領牌，南投縣警局交通隊表示，將配合南投監理站於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締，最高可處新台幣1200至3600元罰鍰。

南投縣警局交通隊指出，縣內微電車以外籍移工使用較多，近來也有不少縣民利用代步，由於微電車不必加油，騎乘人數有增多的趨勢；11月30日起會持續配合監理站執行聯合稽查取締相關違規，此外縣警局已函請各人力派遣公司與相關單位提醒於期限前完成投保強制險與領掛牌。

警方呼籲，南投縣將自11月30日起，配合南投監理站加強執法取締，請民眾務必盡速領牌，且微電車需滿14歲才可騎乘，且騎乘時應配戴合格安全帽，騎乘時速不可超過25公里且後座不可載人，不可酒駕，未來警方將於微電車出沒熱點及時段加強攔查宣導；另外未經審驗合格的微電車上路也將遭沒收，請車主多加留。意。

南投監理站表示，自2022年11月30日起將微電車納管領牌，給予2年的領牌寬限期，且需於今年11月29日前需完成領牌，但經統計發現，截至7月底止南投縣已有近6000輛微電車領牌，卻仍有不少車輛尚未領牌

同時強調，屆時民眾若逾期未領牌上路被查獲，將依道路交通管理處條例第71條之1，處以罰鍰，請民眾要注意日期，盡早準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30日以上之強制險保險證等文件，至各監理所站驗車並辦理微電車領牌。

南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投監理站提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊將配合南投監理站11月30日起，於微電車出沒熱點及時段，加強執法取締。圖／南投縣警局提供

南投縣 監理站 電動

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