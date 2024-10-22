極端氣候台中東勢茂谷柑被曬傷 裂果情形嚴重

台中市東勢區明正里、茂興里盛產柑橘，今年因極端氣候，茂谷柑遭烈日曝曬，出現裂果狀況。台中市農業局表示，已通報農糧署，將辦理會勘，若災損達標準會啟動補助，減少農民損失。

台中市東勢區明正里、茂興里盛產柑橘，是台灣茂谷柑的重要產地，也是當地農民賴以維生的重要農作物。民進黨籍立委蔡其昌、台中市議員謝志忠接獲農民陳情，派員到場勘查，發現茂谷柑裂果嚴重。

農民指出，茂谷柑現正值生長期，為不讓柑橘受曝曬影響，會在果物上噴灑碳酸鈣，形成一片保護層。日前大雨將碳酸鈣沖掉，加上陽光曝曬，導致茂谷柑被曬傷，表皮呈現橙黃色，憂心恐歉收。茂谷柑因曝曬導致表皮硬化，果物被曬到的部分較不多汁，可能影響口感。

農業局表示，已通報農糧署等單位，將辦理會勘，若農民災損達現金救助標準，中央即會提供補助，減少農民損失。