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神岡三角公園荒廢淪髒亂點 民代現勘爭取農曆過年前改造

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡三角公園長年荒廢淪髒亂點，立委楊瓊瓔今天現勘，爭取重建美麗綠地。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡三角公園長年荒廢淪髒亂點，立委楊瓊瓔今天現勘，爭取重建美麗綠地。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡區三角公園30多年前開闢時，未向國有財產署申請撥用，長年缺乏管理維護，淪為社區髒亂點，常有遊民聚集，立委楊瓊瓔今天邀相關單位現勘，爭取國產署同意委託神岡區公所管理，建設局提供經費綠美化，要在農曆過年前完成改造。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理神岡三角公園環境設施改善現勘，財政部國有財產署中區分署、台中市建設局養工處、神岡區公所等單位出席，神岡里長王百瀛、多位鄰長及社區居民也到場關心公園的未來。

楊瓊瓔與羅永珍會勘發現，這座公園缺乏無障礙設施，多處高低落差，步道水泥鋪面龜裂、座椅毀損，涼亭屋頂朽壞嚴重，還有廢棄石頭堆疊，大榕樹茂盛枝葉越線影響民宅；當地居民抱怨蚊蠅孳生，常有遊民聚集，因環境堪慮，本該成為休憩好去處的公園，如今成了不敢靠近的髒亂角落。

神岡里長王百瀛指出，三角公園佔地約100多坪，早在民國76年就由前鄉長王英三開闢，但當年未依規定向國有財產署申請撥用，造成後續缺乏管理與維護，長期被忽視。

國有財產署中區分署長趙子賢說明，這座公園（神岡區順濟段183 地號）屬商業區，依規定應辦理有償撥用，但現況已開闢為公園，依財政部函釋可啟動委管程序，同意依國有財產法第13條等規定，以不支付管理費用方式委託神岡區公所管理，為期2年，屆滿後可繼續申請。

台中市養工處股長鄭華恩建議採減項工法，拆除涼亭、移除座椅和石頭等，保留原有綠蔭。請公所與地方討論是否鋪設軟墊、種植草皮及增設健身器材等，並由建設局協助經費申請。

羅永珍表示，三角公園位於神岡國小旁邊，鄰近零售市場，附近人口密集，她感謝楊立委協助爭取國有財產署的土地使用權，由建設局綠美化，後續由區公所管理、環保志工隊清潔維護，相信未來會脫胎換骨成為拍照熱點。

楊瓊瓔感謝前鄉長王英三開闢三角公園，和國有財產署同意委託管理，她促神岡區公所於2周內提案給建設局爭取經費，過年前改善完成，未來列入公園綠地，定期清潔除草消毒。

台中市神岡三角公園長年荒廢淪髒亂點，立委楊瓊瓔今天現勘，爭取重建美麗綠地。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡三角公園長年荒廢淪髒亂點，立委楊瓊瓔今天現勘，爭取重建美麗綠地。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市 楊瓊瓔 財產

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