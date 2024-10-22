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舞蹈老師朱衣羚帶4名小學生參加韓國大田舞蹈節 4冠1亞2殿
台中豐原PINKY YOYO舞蹈老師朱衣羚，日前帶羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁等4名小學生參加韓國大田舞蹈節，獲4冠1亞2殿佳績；其中，團體組榮獲兒童鼓舞、兒童東方舞2項金獎，10歲的陳品蓉並拿下兒童高級個人融合組、兒童高級個人東方舞組2項金獎。
在韓國領獎時，朱衣羚拿出我國國旗到舞台中央拍照，她說讓世界看見台灣很感動，希望將東方舞肚皮舞發揚光大。
朱衣羚教舞蹈13年，在台中市豐原區開設瑜珈舞蹈健身教室，教學及發揚東方舞；她說東方舞早期又稱肚皮舞，一直不被重視，甚至被打壓，目前國內有許多舞者團結，每年辦活動，她希望將這項舞蹈發揚光大。
朱依羚首次報名國外的舞蹈比賽，帶羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁等4名學生參加韓國大田舞蹈節，4人奪得兒童鼓舞團體組金獎；12歲及11歲的羅璟瑢、羅婕瑜姐妹，拿下兒童東方舞團體組金獎；10歲的陳品蓉拿下兒童高級個人融合組、兒童高級個人東方舞組2項金獎；羅璟瑢榮獲兒童個人融合鼓舞組銀獎；羅婕瑜及9歲的黃宥蓁，分別奪兒童新手個人民俗組及兒童新手個人融合鼓舞組殿軍。
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