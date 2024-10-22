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彰化縣明年度總預算首度突破700億 舉債近百億元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會施政報告。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會施政報告。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會施政報告，表示彰化縣下年度總預算案，歲入編列679.44億元，歲出704.94 億元，歲入歲出短差25.50億元，連同債務還本73.57億元，將以舉借債務99.07億元彌平。明年歲出首度突破700億元，比今年增加約60億元。

彰化縣政府向縣議會提出的明年度總預算案，歲入編列679.44億元，以補助及協助收入414.29億元，占歲入預算數比率60.98％最高；稅課收入241.44億元，占歲入預算數比率35.54％次之。

彰化縣明年的歲入預算比今年的預算數616億440萬元，多出約63億元，財政處長劉坤松說，主要今年彰化縣的統籌分配款多出約20億元，中央計畫型補助也多出約30億元，縣府才有餘力辦理多建設。

明年歲出預算704.94 億元，是彰化縣總預算有史以來首度突破700億元，比今年歲出預算多出約60億元，歲出以教育科學文化支出249.79億元，占歲出預算數比率35.43％最高；社會福利支出156.43億元，占歲出預算數比率22.19％次之。

財政處長劉坤松說，明年歲出預算除固定教育、社福及建設支出外，主要是彰化縣收回位在台中港的縣有地12公頃，必須支付約8億元補償費。

不過，依彰化縣明年總預算案，歲入歲出預算短差達25.50億元，連同債務還本73.57億元，將以舉借債務99.07億元彌平。劉坤松說，其實，縣長王惠美任內積極還債，單是去年去年就還了約20億元，目前彰化縣的長短債約150億元。

彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會施政報告。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會施政報告。記者劉明岩／攝影

債務 彰化 王惠美

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