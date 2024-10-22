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影／全區茹素5天引反彈？大雅永興宮：只是宣導沒強迫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影

台中市大雅區永興宮明天起一連6天舉行安龍謝土祈安大典法會，廟方提前公告「大雅區全境茹素、禁屠」，有大雅居民不滿為何要吃素這麼多天，有餐飲業支持，也有業者不理會。永興宮主委朱宗敏今天說明，全區茹素只是宣導沒有強迫，廟方人員則要求茹素7天。

永興宮主委朱宗敏表示，這次祈安大典法會非清醮規模，民國83年修建，後來屋頂漏水，這次修建完成，神尊沒有移動，因此只辦安龍謝土法會，沒有勞師動眾，法會設在廟前廣場，依道教科儀和法師說明，廟務人員已提前茹素，民眾茹素5天，最後一天即可吃葷食，他強調全區茹素只是宣導，沒有強迫。

朱宗敏指出，永興宮30年前的建醮活動，大雅鄉全鄉茹素，大家都將此事當成地方大事，軍方和學校也都響應，他說宗教信仰自由，這次法會沒有強迫吃素，廟方只是宣導，傳達法會用意，希望人安、心安、地方平安。

永興宮在廟門前貼出公告「各位信眾大德大家好，10月23日到28日舉行安龍謝土祈安大典法會，祈福大雅區全境平安，法會期間，大雅區全境茹素、禁屠，敬請各位大德多多配合」，廟方粉專更在公告下方寫「宗教信仰多元化，請自行斟酌」。

此公告在地方引起熱烈討論，許多人表明支持，法會期間會茹素，也有餐飲店響應，但也有民眾說茹素很不方便，不想遵守，也有肉品商家說這是宗教活動，尊重但營業不受影響。

台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
台中市大雅區永興宮明天起舉行安龍謝土祈安大典法會，宣導全區茹素，禁屠，請大家配合。記者游振昇／攝影
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