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影／殺風景！合歡山天際線遭毀 全因1條線…用途曝光
不少遊客到合歡山會在武嶺亭觀景台360度賞景，但近來有民眾反映，從武嶺亭望向合歡北峰，有條電線橫空跨越了台14甲線連到停車場，拍照取景避不掉，超殺風景，盼遷移。經了解為停車場臨時供電線路，待電力設施架設完畢將撤除。
合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，也是山友挑戰海拔3237公尺石門山的入口，遊客往來頻繁，武嶺亭觀景台更是必打卡熱點，登上觀景台可觀星、賞日出，也能360度飽覽合歡山美景，每逢跨年、國慶等特殊節日總塞滿人潮。
不過，有民眾上網抱怨，近來上合歡山武嶺亭發現該觀景台右側多了一條電線，由於這條電線橫空跨越台14甲線，直接拉到武嶺停車場，破壞了從武嶺亭望向合歡山莊、合歡北峰的天際線，往該方向拍照取景都避不掉電線，相當殺風景。
不少遊客認為，武嶺多了條電線，實在不美觀，拍照後只能人工P圖去除；也有人，不解該電線用途，並質疑為何不採地下化，避免破壞高山景致；此外，該條電線架設高度不高，有人擔心若被車身較高的貨車或菜車扯斷，恐有安全問題。
經了解，這條電線是為支應武嶺停車場供電的臨時線路，停車場業者解釋，停車場設施需要電力，可電箱在停車場對面公廁的台14甲線路旁，起初規畫線路地下化，但開挖封路會影響上山人車，道路主管機關不同意，只能暫時拉臨時線路。
而為避免臨時線路影響民眾遊憩賞景，停車場業者已同步向台灣電力公司申請架設電力設備，待相關電表作業及相關設施完成改變施設，就能撤除臨時線路，恢復原先美麗乾淨的高山景觀。
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