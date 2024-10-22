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彰化首套歷史文化台語繪本今問市 文化局官網免費先讀為快

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣鹿港魯班公宴的繪本付梓上市，百年文化歷史淺顯易懂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣鹿港魯班公宴的繪本付梓上市，百年文化歷史淺顯易懂。記者簡慧珍／攝影

彰化建縣逾300年，有眾多節慶歷史文化，縣長王惠美為鹿港子弟，直到擔任縣議員才知道家鄉魯班公宴，深感在地歷史文化必須向下扎根，彰化縣第一套節慶歷史文化台語繪本今上市，有實體書可買也有電子書上網免費看。

縣政府和文化局今在縣立圖書館發表3冊台語繪本，分別是「白沙坑迎排燈的奇幻旅程」、「時光探險趣～魯班公宴尋寶記」、「海風吹啊吹，阿牛要去哪裡？」。王惠美表示，繪本分由彰化在地作家康原、洪雅齡、粘忘凡撰寫，插畫家咚東（劉韋廷）、林姵君、蔡杏元繪製，附有國、台語的有聲書及電子書，方便讀者透過圖文與語音學習台語，了解彰化的無形文化資產。

遠景出版社社長葉麗晴表示，這套繪本詳實的記錄彰化重要文化記憶─花壇白沙坑迎燈排、鹿港魯班公宴與芳苑海牛採蚵，對彰化民俗文化做了一個很好的詮釋。沈姓學童說，她對芳苑海牛採蚵的繪本印象深刻，她小時候和父母參與這個旅遊，當時年紀小不了解也忘記細節，現在讀繪本重拾記憶，覺得海牛文化很有意義。

繪本老師劉韋廷收到繪本題目才知彰化芳苑鄉有海牛文化，從頭了解這個文化的表現方式、意義、內涵，覺得故事主角海牛「阿牛」和飼主的感情令人感動，就想放進他的圖畫裡，因此聚焦人、牛的互動及變化，再加上彰化歷史文化元素讓繪本給人可愛與溫暖的感覺。

即日起到11月30日縣立圖書館有3本繪本故事插畫展，本（10）月26日至27日在縣立圖書館、鹿港鎮及花壇鄉的鄉鎮圖書館舉辦繪本說故事列車活動，3本繪本近期將分送縣立國小和鄉鎮市立圖書館。

文化局長張雀芬說，今起3本台語繪本可網購也可到文化局購買，可單買，也可到文化局官網的出版品專區的繪本電子書免費看，彰化縣有十二大節慶，文化局盡快出版另外9冊台語繪本。

彰化縣政府和文化局出版彰化縣歷史文化繪本。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和文化局出版彰化縣歷史文化繪本。記者簡慧珍／攝影

台語 圖書館 彰化 文化局 電子書

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