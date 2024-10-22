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中市西屯路與東大路口 新劃設視覺化減速標線

中央社／ 台中22日電

傳統減速標線在車輛通過時會產生震動聲響，台中市警察局第六分局今天表示，在西屯區西屯路與東大路口新劃設「視覺化減速標線」，讓駕駛自動減速，通過時也較不會產生聲響。

市警局第六分局說明，交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，新增訂「視覺化減速標線」，採楔型標線形式繪設於車道兩側，營造車道變窄的效果，使駕駛自動減速。

以目前較常見的減速標線來說，警方表示，較常見的是6條寬度10公分的橫線（厚度不超過0.6公分），且車輛行駛通過時會產生震動效果的「減速標線」，如設置於住宅周邊，就常有民眾反映影響居家安寧。

至於新增的「視覺化減速標線」，警方指出，標線寬20到30公分，厚度以不超過0.2公分為原則，所以車輛通過較不會產生聲響。經常行經西屯路往都會公園方向的民眾應該會發現，在西屯路通過東大路口後，車道兩旁就多新增了「視覺化減速標線」。

市警局第六分局長陳松寅表示，不論是傳統的減速標線或是最近新增的「視覺化減速標線」，都是提醒用路人要減速慢行，留意周邊來車，並依標誌、標線及號誌指示行駛，提醒用路人要注重行車秩序勿貪快，安全才是回家唯一的路。

六分局也呼籲民眾，行車應保持安全距離，經過路口除了遵守號誌指示行駛，不要紅燈右轉等違規行為外，也要記得轉彎車讓直行車先行的觀念。

標誌 車道

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