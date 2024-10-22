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南投林業分署運用科技 提供搶險救災即時資訊

中央社／ 南投縣22日電

去年颱風卡努重創奧萬大及聯外道路，南投林業分署利用衛星影像、空拍判釋崩塌地變化，今年颱風凱米後也空拍邊坡變化情形，分署表示，積極運用科技設備，強化災情應變能力。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，0403花蓮地震、颱風凱米、山陀兒等，今年颱風、降雨及地震頻繁，南投林業分署積極運用科技，如遠端遙控攝影機、空中勘查、無人機、衛星影像，進行國有林地災害監測和原因分析，提供搶險救災即時資訊。

南投林業分署指出，天然災害特別是颱風、豪雨和地震帶來的威脅，對民眾安全構成極大挑戰，南投分署在國有林地易發生災害區域設置遠端遙控攝影機，白天、夜間都可全天候監測環境，提供第一手天然災情資訊，也確保南投分署迅速執行應變措施。

南投分署也持續與內政部空中勤務總隊合作，利用直升機執行空中勘查；或以無人航空載具拍攝重點區域，精確分析災害成因和範圍；南投分署表示，多年來也利用衛星影像及農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航空影像資料，進行轄區內崩塌地演變分析。

南投分署也在易發生崩塌災害潛勢區域設置雨量計、地表及地中變位監測儀、水位監測儀等設備，以進行更精確的災害成因判釋，分署表示，這些分析結果提供災害應變計畫及緊急搶險救災寶貴依據，也成為後續資源配置重要參考，確保預算執行最大效益。

南投 地震 颱風

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